Dia Mundial da Bicicleta mobiliza ciclistas em ações sociais; confira

Ciclistas do mundo todo comemoram o Dia Mundial da Bicicleta nesta sexta-feira (03). A data foi criada em 2018 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo lembrar os benefícios do meio de transporte para a população. Em Belém, grupos de ciclismo se preparam para celebrar o dia com solidariedade em uma ação social de doação de sangue.

A iniciativa é em parceria com o Hemopa e será realizada, também, em outros municípios do Pará e estados, visando aumentar o estoque do banco sanguíneo da Fundação, conscientizando a população sobre a necessidade de doar. Atualmente, a instituição atende 75% das solicitações transfusionais, quando o ideal é 100%.

Arnaldo Villar, representante da União dos Coordenadores de Bike do Pará, diz que os ciclistas têm a expectativa de fazer cada vez mais o melhor para a sociedade. “É uma ação dentro da responsabilidade social, para que todos venham a reconhecer a importância da doação”, explica Arnaldo.

O Hemopa criou códigos como forma de identificar os ciclistas. Para a Região Metropolitana de Belém, os doadores devem usar os números 1158, já para as demais áreas do estado, a identificação é pelo 2137.

Outra campanha que tem como propósito o bem ao próximo, é a realizada pela equipe Trilhas no Utinga, que irá arrecadar roupas, agasalhos e lençóis para distribuir nas ruas da capital paraense, além de fazer a distribuição de sopão. Cláudia Carvalho, idealizadora da mobilização, vê no movimento uma forma de união. “A ação engloba todo mundo, não precisa pedalar para se envolver e nos ajudar, quanto mais pessoas envolvidas, melhor”, diz.

Saiba como participar

Para fazer uma doação, basta levar o material em um dos pontos de arrecadação, em horário comercial: Bike Espaço (Avenida Pedro Álvares Cabral, 150) e Bike Run PA (Travessa Mauriti, 1822, sala 1).