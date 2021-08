Confira os municípios que vacinam nesta segunda na Grande Belém

Nesta segunda-feira (09), a vacinação anticovid continua em alguns municípios da Região Metropolitana de Belém. Com destaque para adolscentes entrando na lista em Ananindeua.

VEJA MAIS

Confira como fica a genda de cada cidade e não perca a oportunidade de se vacinar ou levar o seu filho para garantir a imunização:

Ananindeua

Chegou a vez dos adolescentes de 17 anos completos sem comorbidades receberem a 1ª dose da vacina anticovid em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A vacinação desse grupo será nesta segunda (09), das 8h às 13h, em dez pontos do município.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; Igreja Universal - Águas Lindas; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; e Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará I

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), são esperadas nove mil adolescentes nesse dia. A Secretaria também destacou que o imunizante é da Pfizer, liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para adolescentes de 12 a 17 anos.

Documentação necessária: RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa ou em nomes dos pais) e/ou a carteira de acompanhante em saúde de uma das UBS de Ananindeua.

Belém

Já em Belém, não terá nenhuma vacinação anticovid nesta segunda. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), será necessário aguardar a distribuição de novas doses para seguir com a campanha de imunização na capital, que parou no último sábado (07), nos jovens de 18 anos.

"A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) comunica que nesta segunda-feira, 09, não haverá vacinação contra a Covid-19, em Belém. O município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário de vacinação na capital, ainda nesta semana", informou, em nota divulgada no domingo (08).

No sábado, 24 pontos de vacinação estiveram à disposição dos jovens nascidos em 2002, que são aqueles que já completaram ou ainda vão completar neste ano a idade de 19 anos; e dos jovens nascidos em 2003, com 18 anos completos até o dia 7 de agosto de 2021, seguindo a determinação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, publicado no dia 15 de julho de 2021.

Marituba

Em Marituba, a vacinação desta segunda será nas unidades de saúde, apenas para pessoas com idade de 18 a 59 anos que possuam alguma comorbidade, pessoas com deficiência permanente, grávidas, lactantes (com criança de até um ano de idade), rodoviários, profissionais da educação e idosos (primeira e segunda doses), podendo haver necessidade de agendamento para aplicação da dose

Benevides

A partir desta segunda, Benevides aplica a 1ª dose em jovens de 22 a 25 anos sem comorbidades. Em quatro pontos: Ginásio Nagibão, UBS Benfica, Cras Murinin e UBS Stª Maria (nesse último lugar, de segunda a quinta). Também terá 2ª dose de Astrazeneca e Coronavac, nos seguintes pontos: UBS Benfica, CMEI Berço da Liberdade e CRAS Murinin. De hoje até sexta (13), das 8h às 13h.

Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará ainda não informaram como será a vacinação contra a covid-19 nesta semana.