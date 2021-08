Pará recebe 81.600 doses de vacina Astrazeneca na tarde deste sábado (7)

A 55ª remessa de vacinas contra a covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde (MS) ao Pará chegou na tarde deste sábado (7), e consiste em 81.600 mil doses da Astrazeneca. Ao todo, o Pará já recebeu 6.391.210 milhões de doses de imunizantes dos quais 1.804.340 foram da CoronaVac/Sinovac; 3.353.300 da Oxford/AstraZeneca; 1.095.120 da Pfizer e 138.450 da Janssen. As informações foram publicadas pela Agência Pará.

O Secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, afirma que a parceria entre governos estadual e municipais são importantes para cumprir as metas da imunização em território paraense. “Com a chegada de mais doses o Pará segue avançando na vacinação em todos os municípios. Nossa expectativa é que, ainda este mês, o Estado realize a aplicação em todos com mais de 18 anos de idade. Por isso, o trabalho do Estado junto aos municípios e a população, que precisa buscar a vacina quando chega em sua faixa etária, é fundamental para diminuirmos os números da pandemia no Estado”.

Os imunizantes da Astrazeneca serão destinados para aplicação de primeiras doses e distribuídos para todos os Centros Regionais de Saúde a partir deste domingo (8). “Neste final de semana também haverá a distribuição dos imunizantes de outros laboratórios que chegaram nessa semana. Eles serão usados para primeiras e segundas doses em todo o Estado”, explica Daniele Nunes, Diretora de Epidemiologia da Sespa. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“É sempre importante lembrar que a pandemia não acabou. Precisamos usar máscara, higienizar as mãos, usar álcool em gel e manter o distanciamento social. Somente com essas medidas e a vacina é que podemos evitar que os números da pandemia aumentem”, reforça o secretário Rômulo Rodovalho.

Balanço

Até o início da tarde deste sábado (7), o Pará aplicou 3.235.520 vacinas da primeira dose e 1.678.404 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid. As informações sobre a vacina são fornecidas pelas secretarias municipais de saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado através da página do Vacinômetro.