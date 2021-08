Procura de adolescentes de 17 anos por vacina contra covid-19 é grande em Ananindeua

A procura pela primeira dose da vacina contra a covid-19 é alta na manhã desta segunda-feira (9). Desta vez, o público-alvo da campanha de vacinação são os adolescentes de 17 anos completos e sem comorbidades, que recebem o imunizante Pfizer. O atendimento a esse público específico segue até 13h, em 10 pontos do município da Grande Belém. Um dos pontos que registrou um grande fluxo de pessoas nesta manhã é a Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2.

No local, o estudante de ensino médio Nicolas Cordeiro, de 17 anos, comemorou o momento. "Que bom que os adolescentes já estão podendo se vacinar. Não vejo a hora de tomar a segunda dose. Quero que essa pandemia passe logo, para poder voltar às aulas na minha escola".

Imagens: Eli Pamplona / O Liberal

Para se vacinar, os jovens precisam apresentar RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência do município (no nome da pessoa ou no dos pais) e/ou carteira de acompanhante em saúde de uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade.

Confira os pontos de vacinação no município:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. Igreja Universal - Aurá.

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Igreja Universal - Águas Lindas

9. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

10. Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará I