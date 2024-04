Como viajar com PETs de forma segura? Veja dicas

Na última segunda-feira (22), o Joca, um cachorro da raça golden retriever morreu após ter sido enviado pela companhia aérea Gol para um destino diferente do que o tutor dele iria. Ele deveria ter viajado de São Paulo para Sinop (MT), mas foi enviado para Fortaleza (CE). Diante desse caso, é importante que os tutores de animais fiquem atentos aos cuidados durante a viagem e também de como devem proceder em casos de maus tratos aos animais durante o trajeto.

A médica veterinária Érica Mendonça fala da importância dos cuidados que os tutores devem ter ao transportar seus pets durante as viagens. Com relação ao pet que é permitido viajar na cabine, ele deve pesar junto com a bolsa 10kg para poder ir ao lado do tutor. A caixa de transporte para cabine tem que ser de material resistente e flexível. “Tipo uma bolsa no tamanho que o animal fique confortável e consiga dar uma volta inteira dentro dela”, explica a veterinária.

Hoje em dia não é permitido mais o uso de tranquilizantes. O animal tem que estar acordado na hora do embarque, porém em alguns casos pode dar alguma medicação para enjôo.

Sobre a vacinação, a veterinária destaca que é necessário e obrigatório que os animais estejam com a vacinação em dia. Principalmente a antirrábica. Também é necessário um laudo médico emitido pelo veterinário atestando a saúde desse animal.

Sobre a alimentação do animal durante a viagem, a veterinária pontua que depende muito do tempo de viagem. Se for uma viagem curta o animal pode ir se alimentando não tendo necessidade de ser alimentado durante a viagem. Caso contrário, sempre é bom levar um pouco de alimento. Já a hidratação tem que ser normal.

Qual o tamanho da caixa de transporte?

A caixa de transporte para cabine tem que ser de material resistente e flexível, uma bolsa no tamanho que o animal fique confortável e consiga dar uma volta inteira dentro dela

Qual o tamanho do animal?

O animal tem que pesar junto com a bolsa 10 kg para poder ir na cabine



Precisa estar alimentado?

Depende muito do tempo de viagem desse animal. Se for uma viagem curta o animal pode ir alimentado não tendo necessidade de ser alimentado durante a viagem. Caso contrário, sempre é bom levar um pouco de alimento.



Deve ter tomado água?

Sim. A hidratação tem que ser normal.



Precisa de algum medicamento?

Não é permitido mais o uso de tranquilizantes. O animal tem que estar acordado na hora do embarque. Porém em alguns casos pode-se dar alguma medicação para enjôo.



Vacinação

É necessário e obrigatório estar com a vacinação em dia. Principalmente a antirrábica. Também é necessário um laudo médico emitido pelo veterinário atestando a saúde desse animal.



Documentos exigidos

Carteira de vacinação com a vacina antirrábica em dia e com 30 dias de antecedência de aplicada. Atestado de saúde emitido pelo veterinário com o prazo de 10 dias de validade após a emissão.

Direito

Albeniz Neto, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB/PA, explica que a primeira medida para realizar esses serviços de companhias aéreas é conhecer muito bem o animal, pois cada um tem um perfil e tamanho diferente. Em casos de cães, especificamente, as raças diferem uma das outras. Diferentemente dos felinos, que mesmo sendo de raças diferentes, a maioria tem o mesmo padrão corporal.

"É importante que o tutor saiba o tamanho e o peso do animal, as características de conforto. É um animal agitado? barulhento ? Isso é muito importante”, pontua Albeniz. Outro ponto fundamental é que o tutor converse com o veterinário do animal para obter os documentos necessários para que o pet possa realizar a viagem.

O representante da comissão destaca que as companhias aéreas possuem regras próprias, ou seja, antes de o usuário efetuar a compra da passagem é importante que ele confira as regras, a forma como é oferecido o serviço para que ele consiga ter um voo seguro.

A partir do momento que ocorra alguma irregularidade ou do não-cumprimento eficaz do serviço, Albeniz Neto alerta que o cliente deve realizar um boletim de ocorrência e buscar o poder judiciário na esfera cível ou na esfera criminal.

"O primeiro ponto é cuidar da saúde e vida do animal. Esse animal fez o trajeto bem? sofreu algum tipo de maus tratos? Caso chegue no destino com qualquer tipo de dano à saúde o primeiro ponto é prestar assistência médica veterinária. Na sequência, o tutor deve procurar as medidas cíveis ou criminais”, pontua. Albeniz Neto

Companhias aéreas

A Azul não realiza o transporte de pets no porão das aeronaves, somente nas cabines, junto com o dono do animal. De acordo com a nota, a Azul informa que oferece o serviço de transporte de cachorros e gatos, exclusivamente na cabine de clientes, em voos nacionais e internacionais mediante pagamento de tarifa. O transporte precisa respeitar o limite total de até 10 quilos (animal + caixa de transporte). A bordo, são permitidos até três animais domésticos (cães e gatos) por voo nos destinos nacionais, e até cinco em voos internacionais, sendo um na cabine business, desde que tenham mais de 4 meses de idade e sejam transportados com segurança e em embalagem apropriada.

Os cães de serviço, treinados para realizar tarefas de assistência a pessoas com deficiência, são permitidos apenas em voos domésticos. Já o cão guia, que auxilia pessoas com deficiência visual, pode embarcar em todos os voos, incluindo os internacionais. Importante apenas ressaltar que, atualmente, devido restrição na entrada de cães nos aeroportos de Fort Lauderdale e Orlando, na Flórida, por determinação do CDC (Centers of Diease Control and Prevention, agência de saúde e prevenção dos EUA), a Azul está impossibilitada de realizar o transporte nas viagens para os Estados Unidos.

A LATAM Brasil reforça que em 2021 suspendeu por dois meses a venda de transportes de PETs para aprimorar a sua política e implementar novas restrições e protocolos para a prestação deste serviço.

Adicionalmente, em 2024, a LATAM Brasil também suspendeu a exigência de peso máximo de até 7 quilos para animais na cabine dos aviões. Agora, todos os PETs podem embarcar na cabine desde que consigam ficar em pé e se movimentar naturalmente sem tocar as paredes ou o teto de uma bolsa ou caixa de transporte com até 25 cm de altura, 28 cm de largura e 40 cm de comprimento.

A reportagem solicitou nota para a GOL, mas não obteve resposta.

Despedida

Nesta quarta (24), às 14h, foi sepultado em Higienópolis, região central de São Paulo, o cachorro Joca, que morreu na segunda-feira (22) por uma falha operacional da Gollog, um braço da companhia aérea Gol. A cerimônia foi feita por uma funerária de animais.

Nas redes sociais, João Fantazzini, tutor de Joca, fez uma publicação de despedida e disse que vai se lembrar dele todos os dias e lutar, além de pedir perdão por ter lhe levado durante a mudança.