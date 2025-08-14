Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

Riulen Ropan
fonte

Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar (Foto: Marcelo Souza /Ag.Pará)

O Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar é um dos pontos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro do Marco, ele atrai moradores e turistas que buscam eventos culturais, feiras, congressos e exposições. No local, é possível encontrar salões para eventos, auditórios, áreas para exposições, praça de alimentação e espaços de convivência ao ar livre.

Um dos eventos mais tradicionais realizados anualmente no espaço é a Feira Pan-Amazônica do Livro, considerada a maior feira literária da região Norte, que reúne escritores, editoras, livreiros, estudantes e o público em geral em uma ampla programação cultural e educativa.

Onde fica o Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar?

O Hangar está situado na Avenida Doutor Freitas, no bairro do Marco, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

VEJA MAIS

image Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Museu do Círio, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

image Qual ônibus passa no Parque da Cidade em Belém? Veja como chegar ao local
Descubra como ir de ônibus ao Parque da Cidade, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

image Saiba como chegar de ônibus ao mercado do Ver-o-Peso, em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Ver-o-Peso, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo local

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão feiras de negócios, exposições culturais, congressos, seminários, eventos científicos, festivais gastronômicos e apresentações artísticas. É um espaço bastante visitado por profissionais de diversas áreas, estudantes, famílias e turistas, principalmente aos fins de semana e durante grandes eventos regionais ou nacionais, como a já tradicional Feira Pan-Amazônica do Livro.

Como chegar de ônibus ao Hangar

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar. Abaixo, listamos algumas das principais:

  • [230] Pedreira - Felipe Patroni
  • [305] UFPA - Icoaraci
  • [321] UFPA - Cidade Nova 6 (Via Una)
  • [441] Ceasa - Felipe Patroni
  • [442] Ceasa - Ver-O-Peso
  • [546] Sacramenta - Nazaré (Via Pedro Miranda)
  • [631] Marex - Ver-O-Peso
  • [632] Marex - Felipe Patroni
  • [638] Pratinha - Pres. Vargas
  • [643] Pratinha - UFPA
  • [665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas
  • [767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)
  • [860] UFPA - Tapanã
  • [908] Paar - Ceasa
  • [999] Curuçambá - UFPA

Paradas de ônibus perto do Hangar

  • Vila Maracangalha, 1 min a pé
  • Duque Com Alferes Costa | Sentido Norte, 2 min a pé
  • Hangar | Dr. Freitas Com Duque, 2 min a pé
  • Dr. Freitas (Entre Duque E Rômulo Maiorana), 4 min a pé
  • Dr. Freitas (Entre Rômulo Maiorana E Duque), 5 min a pé
  • O Liberal | Rômulo Maiorana Com Perebebuí, 7 min a pé
  • V. De Inhaúma Com Alferes Costa, 9 min a pé
  • Aero Clube | Av. Júlio Cezar, 10 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Como ir de ônibus

Hangar

Belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio da Curuzu em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

13.08.25 15h06

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Baenão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

12.08.25 15h35

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

OUTRA UTILIDADE

VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém

Cena gerou debate nas redes sociais; veja as regras de uso do aparelho

07.08.25 19h32

E tá errada?

Turista comenta sobre o que viveu em Belém em menos 24 horas: 'Um caos'

Ela gravou um vídeo enquanto caminhava pelo Bairro Nazaré, na capital paraense, e falou sobre sua experiência

13.08.25 14h19

MEME OU REAL?

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

O caso viralizou após vídeos do caso serem compartilhados nas redes sociais

10.08.25 15h16

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda