Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto
O Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar é um dos pontos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro do Marco, ele atrai moradores e turistas que buscam eventos culturais, feiras, congressos e exposições. No local, é possível encontrar salões para eventos, auditórios, áreas para exposições, praça de alimentação e espaços de convivência ao ar livre.
Um dos eventos mais tradicionais realizados anualmente no espaço é a Feira Pan-Amazônica do Livro, considerada a maior feira literária da região Norte, que reúne escritores, editoras, livreiros, estudantes e o público em geral em uma ampla programação cultural e educativa.
Onde fica o Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar?
O Hangar está situado na Avenida Doutor Freitas, no bairro do Marco, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.
O que tem por lá?
Entre os principais atrativos do local estão feiras de negócios, exposições culturais, congressos, seminários, eventos científicos, festivais gastronômicos e apresentações artísticas. É um espaço bastante visitado por profissionais de diversas áreas, estudantes, famílias e turistas, principalmente aos fins de semana e durante grandes eventos regionais ou nacionais, como a já tradicional Feira Pan-Amazônica do Livro.
Como chegar de ônibus ao Hangar
Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar. Abaixo, listamos algumas das principais:
- [230] Pedreira - Felipe Patroni
- [305] UFPA - Icoaraci
- [321] UFPA - Cidade Nova 6 (Via Una)
- [441] Ceasa - Felipe Patroni
- [442] Ceasa - Ver-O-Peso
- [546] Sacramenta - Nazaré (Via Pedro Miranda)
- [631] Marex - Ver-O-Peso
- [632] Marex - Felipe Patroni
- [638] Pratinha - Pres. Vargas
- [643] Pratinha - UFPA
- [665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas
- [767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)
- [860] UFPA - Tapanã
- [908] Paar - Ceasa
- [999] Curuçambá - UFPA
Paradas de ônibus perto do Hangar
- Vila Maracangalha, 1 min a pé
- Duque Com Alferes Costa | Sentido Norte, 2 min a pé
- Hangar | Dr. Freitas Com Duque, 2 min a pé
- Dr. Freitas (Entre Duque E Rômulo Maiorana), 4 min a pé
- Dr. Freitas (Entre Rômulo Maiorana E Duque), 5 min a pé
- O Liberal | Rômulo Maiorana Com Perebebuí, 7 min a pé
- V. De Inhaúma Com Alferes Costa, 9 min a pé
- Aero Clube | Av. Júlio Cezar, 10 min a pé
É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.
Dica extra
Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)
