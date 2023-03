Comando Militar do Norte lança campanha de doação de sangue nesta quarta-feira (22)

Com o tema “Doar está no nosso sangue”, o Comando Militar do Norte (CMN) lança, nesta quarta-feira (22), uma campanha de doação de sangue, em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A ação ocorre a partir das 9h, no Quartel General Integrado, na Rua João Diogo, em Belém, que receberá uma unidade de coleta móvel.

O objetivo é firmar o compromisso das organizações militares em manter os estoques de sangue aptos ao atendimento transfusional da rede hospitalar. As forças de segurança deverão comparecer com seus efetivos nas unidades de coleta, que pretendem arrecadar 150 bolsas de sangue. Neste dia, militares também vão doar nos municípios de Castanhal e Marabá.

A abertura da campanha contará com a presença do Comandante Militar do Norte, General de Exército Costa Neves. A ação dá início às comemorações de 10 anos de existência do CMN e se estende até dezembro deste ano.

Campanha “Doar está no nosso sangue”

Além do estado do Pará, a campanha de doação de sangue em comemoração aos 10 anos do CMN também acontecerá nos estados do Amapá e Maranhão, áreas de responsabilidade do Comando.

No dia 22 de março, em Macapá, a 22ª Brigada de Infantaria de Selva está coordenando a campanha junto ao Hemocentro do Amapá (HEMOAP). Assim como o 24º e o 50º Batalhões de Infantaria de Selva, localizados em São Luís e Imperatriz, no Maranhão, também irão doar no Hemocentro do estado, o HEMOMAR.

Esta ação representa a vertente Mão Amiga, presente no lema do Exército Brasileiro, onde homens e mulheres de farda estão sempre prontos para estender os braços em sinal de solidariedade ao próximo.