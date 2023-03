Cametá comemora boa adesão dos moradores a campanha de doação de sangue realizada no final de semana

Cerca de 192 bolsas de sangue foram arrecadadas na campanha de doação de sangue e de medula óssea realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Cametá, nordeste paraense. A ação ocorreu no último sábado (11), para abastecimento do banco de hemoderivados do município, em parceria com a gestão municipal da cidade, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (HEMOPA) e o Núcleo de Hemoterapia de Abaetetuba (HENAB).

A campanha “Vida por Vidas” tinha o objetivo de coletar pelo menos 100 bolsas de sangue, mas conseguiu quase duplicar a meta. Fábio Azevedo, coordenador da campanha e diretor de Jovens da Igreja que está à frente, comemorou a boa aceitação que o projeto teve entre os moradores que participaram das doações, principalmente porque essa foi a primeira vez que Cametá conseguiu participar do feito.

“Essas bolsas servirão para fazer o abastecimento em Abaetetuba e esse núcleo atende aproximadamente 10 cidades do Baixo Tocantins. Nunca tínhamos feito a reposição. Com a vinda, muitos municípios sentiram-se felizes e vieram doar, exercendo um ato nobre de salvar vidas. A população entendeu a nobreza da causa", afirmou Fábio, muito satisfeito.

Em cada doação, uma pessoa doa, no máximo, 450 ml de sangue e essa única doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. Com a iniciativa da campanha, Fábio estima que será possível atender aproximadamente 800 pessoas.