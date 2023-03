Cametá realiza campanha de doação de sangue e medula óssea neste sábado (11)

A Prefeitura de Cametá realiza neste sábado, 11, uma campanha de doação de sangue e medula óssea para abastecimento do banco de hemoderivados do município. A campanha é uma parceria da gestão municipal com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (HEMOPA), o Núcleo de Hemoterapia de Abaetetuba (HENAB) e a Igreja Adventista do Sétimo Dia.

VEJA MAIS

A ação faz parte do projeto “Vidas por Vidas” cujo objetivo é coletar, pelo menos, 200 bolsas de sangue. Os organizadores convidam a comunidade a participar deste gesto de solidariedade.

"Práticas como estas são importantes para salvar vidas. Não importa o tamanho, boas ações sempre têm impacto positivo, já que transformam vidas". "A doação de sangue é um ato voluntário que pode ajudar a salvar muitas vidas", defende os organizadores.

Em cada doação, uma pessoa doa, no máximo, 450 ml de sangue e essa única doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. Vale destacar que, em cerca de um dia, o organismo já repõe a quantidade de sangue que foi retirada na doação.

Serviço:

Para doar, os interessados precisam atender alguns critérios que envolvem idade, peso e condições de saúde. As pessoas aptas podem se dirigir ao Centro de Diagnóstico de Cametá, localizado na Travessa Benjamin Constant S/N, bairro Novo, no horário das 7h às 16h.

Critérios para doação de sangue:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

Ter mais de 50 quilos;

Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

Apresentar documento original com foto e assinatura.

Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

Para quem teve Covid-19, pode doar sangue, depois de 10 dias após a cura