Hospital de Santarém realiza campanha para doação após baixa no estoque de sangue

Com estoque de sangue de 40% abaixo do que é necessário para a demanda de atendimento diária do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo, a Agência Transfusional da Unidade iniciou uma campanha de doação de sangue com objetivo de incentivar a população a ir até o local de coleta dos hemocomponentes e fazer um gesto de solidariedade.

A agência transfusional abastece 250 leitos operacionais do HMS, Pronto Socorro Municipal e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e precisa, em média, de 300 bolsas de sangue por mês. Segundo a agência, esse número corresponde ao atendimento de pacientes de Santarém e mais 20 municípios da região Oeste do Pará. Em dezembro foram realizadas 264 transfusões e em janeiro até o momento já foram 140 bolsas usadas.

De acordo com a biomédica da Agência Transfusional do HMS, Ingridy Andrade, o banco de sangue precisa ter pelo menos 21 bolsas do tipo O positivo e 3 do tipo B positivo. No entanto, no dia 25 de janeiro, havia 9 e 1, respectivamente.

“O PSM é uma unidade porta aberta e é referência no atendimento de urgência e emergência. A grande maioria dos pacientes, que chegam com risco iminente de morte, precisam de transfusão de sangue. Uma pessoa usa de 2 a 3 bolsas de imediato, dependo do caso. Por isso, é preciso estar com o estoque abastecido”, enfatizou a biomédica.

Bolsas de sangue abastecem pacientes da UPA e HMS

A Agência Transfusional do HMS abastece 153 leitos do próprio hospital, 62 leitos do Pronto Socorro Municipal e, ainda, 35 leitos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. Entre os setores, estão o Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), estabilização adulto e pediátrico e clínicas.

Segundo a coordenação da campanha, o principal objetivo é que a população, apta a doar ou para as pessoas que pretendem iniciar, se dirijam até o hemocentro da cidade, localizado na Av. Frei Vicente - Aeroporto Velho.

“Então se você puder comparecer e doar vai estar ajudando muitos pacientes em situação crítica. Esse é um verdadeiro ato de amor com o nosso próximo. Nos ajude”, solicitou Ingridy.

Orientações do Hemopa aos doadores

Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal).

Pesar mais de 50 kg.

Estar em boas condições de saúde.

Estar bem alimentado (não precisa estar em jejum).

Bebidas alcoólicas: evitar ingestão no dia anterior e no dia da doação.

Cigarro: é preciso evitar até duas horas depois da doação.

Período menstrual: não é impedimento, a mulher pode fazer a doação neste período.

Piercing e tatuagem: deve aguardar um ano para realizar a doação depois de fazer.

Se a pessoa teve contato com alguém positivado para o Coronavírus, deve aguardar 14 dias para fazer a doação (se não manifestar nenhum sintoma).

Quem tomou a vacina contra a Covid-19 pode realizar a doação, após o intervalo de 2 a 7 dias da aplicação.

Em caso de reinfecção da doença, o doador deve aguardar 30 dias após a cura total (término dos sintomas) para nova doação.

O que é necessário apresentar no momento da doação?

No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho). Mulheres podem doar sangue de 3 em 3 meses e, homens a cada 2 meses.