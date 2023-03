Hemopa registra aumento de 10% na doação de sangue durante o mês de fevereiro

Belém registrou um aumento de 10% na coleta de sangue durante o mês de fevereiro nas unidades da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). Foram realizadas 4.326 doações voluntárias de sangue, em comparação ao mês de janeiro, quando foram efetivadas 3.941 coleta de bolsas de sangue. Segundo o Hemopa, isso significa que mais 385 pacientes foram beneficiados em relação ao período anterior. As doações de fevereiro vão beneficiar 17.304 pacientes.

O presidente da Fundação, Paulo Bezerra, uniu-se aos servidores na comemoração de mais uma superação de desafios impostos para coleta de sangue no Pará, especialmente, neste período chuvoso, que dificulta o acesso do voluntariado aos serviços de coleta de sangue. “Agradeço a cada voluntário pelo empenho e amor ao próximo para salvar vidas de quem necessita de sangue para sobreviver ou melhorar sua condição de saúde. Isso é emocionante. Obrigado a todos”, ressaltou o gestor ao estender sua gratidão às instituições parceiras de todas as esferas.

Caravana Solidária da Marinha do Brasil

Na última quarta-feira (1º) e nesta quinta-feira (2), a sede da Fundação Hemopa, no bairro Batista Campos, em Belém, recebeu a visita da Caravana Solidária da Marinha do Brasil. A ação contou com o suporte dos marinheiros para reforçar o estoque de sangue do hemocentro, responsável por atender às redes hospitalares pública e privada. A mobilização vai beneficiar cerca de 80 pacientes que necessitam de transfusão de sangue.

Paulo Arthur Ferreira Brito, 31 anos, é fuzileiro naval de Infantaria e aproveitou a oportunidade do 1° de março para realizar a sua primeira doação de sangue do ano de 2023. Ele compartilhou a sua gratidão, após o gesto solidário. “É muito gratificante estar colaborando com mais uma campanha do Hemopa. Será um bem valioso para a vida dessas pessoas, me sinto muito feliz em estar participando dessa ajuda”, disse.

Campanhas de doação de sangue em março

Até o próximo dia 11 de março o Hemopa realizará campanhas de doação de sangue em diversos pontos da capital para intensificar as coletas, visando aumentar o estoque de bolsas de sangue no Estado. As ações serão realizadas em escolas e órgãos públicos. A previsão é de que mais de 200 voluntários compareçam nas ações.

Programação completa da campanha

- IETAM (Campanha Externa)

Data: 04/03/2023

Horário: das 8h às 16h

Previsão: 100 voluntários

Local: rodovia Augusto Montenegro

- Base Aérea de Belém (Campanha Externa)

Data: 07/03/2023

Horário: das 8h às 16h

Previsão: 80 voluntários

Local: rodovia Artur Bernardes, s/n – Val de Cans

- Instituto Adventista Grão Pará (Campanha Externa)

Data: 11/03/2023

Horário: das 8h às 17h

Previsão: 150 voluntários

Local: travessa Barão do Triunfo, 3577 – Marco

Requisitos para doação de sangue

- Apresentar documento original com foto e assinatura;

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

- Ter mais de 50 quilos;

- Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

- Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

- Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

- Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

- Quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

- Para quem teve covid-19, pode doar sangue, depois de 10 dias após a cura.

Locais de coleta de sangue do Hemopa no Pará:

- Hemocentro Belém

Endereço: travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e no sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118.

- Posto de coleta do Castanheira

Rodovia BR-316, KM 01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h; sábados, das 7h30 às 17h; e domingos, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

- Posto de coleta do Pátio Belém

Endereço: travessa Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos.

(Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.

- Hemocentro Castanhal

Endereço: rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: 3412-4400 (geral) / 3412-4404 (serviço social).

- Hemocentro de Santarém

Endereço: avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: (93) 3524-7550.

- Hemocentro de Marabá

Endereço: rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n (Agrópole do Incra).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 3312-9150.

- Hemonúcleo de Abaetetuba

Endereço: avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3396.

- Hemonúcleo de Altamira

Endereço: avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (93) 98415-6282.

- Hemonúcleo de Capanema

Endereço: rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3339.

- Hemonúcleo de Redenção

Endereço: avenida Santa Tereza, s/n, Centro.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Contato: (94) 98414-3955.

- Hemonúcleo de Tucuruí

Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR 422, Santa Mônica.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 98415-9006.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)