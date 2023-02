Rainha das Rainhas 2023: candidatas visitam a Fundação Hemopa para incentivar a doação de sangue

As 14 candidatas ao concurso Rainha das Rainhas 2023, acompanhadas da Rainha de 2020, Juliane Moraes, visitaram a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), na manhã desta quarta-feira (8), em apoio à campanha “Neste Carnaval, ganhe 10 no quesito solidariedade. Doe sangue e salve vidas”, que tem a finalidade de reforçar o estoque de sangue na hemorrede estadual. A tradicional visita faz parte da agenda de ações do concurso realizado pelo Grupo Liberal.

O grupo de Rainhas foi recebido pelo presidente do Hemopa, Paulo Bezerra, que considera positiva a união entre beleza e solidariedade. “Casar a beleza e a alegria do carnaval com a solidariedade é muito importante. Eu pude notar que muitas delas são da área de saúde e isso é muito importante, que elas possam levar essa mensagem de solidariedade e da beleza, e da alegria”, afirma.

Faltando poucos dias para o carnaval, as candidatas ao título de Rainha das Rainhas visitaram a Fundação Hemopa em apoio a campanha de doação de sangue neste período do ano (Carmem Helena / O Liberal)

Campanha de carnaval

A visita compõe o calendário de ações da campanha de incentivo a doação de sangue da fundação. Nesse período do ano, devido o carnaval, o Hemopa registra queda no número de doações para abastecimento do estoque de sangue.

A gerente de captação de doadores, Juciara Farias, destaca a presença das candidatas na instituição, reforça o trabalho de responsabilidade social com a temática da doação de sangue que tem sido desenvolvido de maneira permanente.

“Essas jovens todas que vieram até o Hemopa representam saúde, solidariedade, são pessoas que são formadoras de opinião. Então, agregar o Rainha das Rainhas dentro desse contexto do carnaval à doação de sangue, traz reflexos extremamente positivos para aquelas pessoas que assistem, que estão em casa e recebem a informação de que pode associar doação de sangue com saúde, entretenimento, carnaval, boa forma e com alegria”, frisa Juciara.

Visita

Candidatas compartilham experiências relacionadas a doação de sangue com doadores e profissionais do hemocentro (Carmem Helena / O Liberal)

Durante a visita as candidatas conheceram às instalações do hemocentro, com ênfase na Sala de Coleta de Sangue e área do Atendimento Ambulatorial, e tiveram a oportunidade de conversar com doadores e funcionários.

Patrícia Lopes, membro da coordenação geral do Rainha das Rainhas 2023, ressalta que as ações de responsabilidade social fazem parte da missão do Grupo Liberal.

“Antes mesmo da visita estar marcada, nós já sabíamos e já tínhamos isso como uma ação no calendário das rainhas. Nós trazemos todos os anos as candidatas para que elas possam incentivar a população paraense, usem suas redes sociais para promover a doação de sangue. Nós temos a TV, a rádio, o portal, o jornal impresso, usamos tudo ao nosso favor pra justamente incentivar a população a fazer essa boa ação, doar sangue e ajudar a salvar muitas vidas", enfatiza.

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, conta com patrocínio do Centro Universitário Fibra para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com, e para a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do portal G1 Pará.