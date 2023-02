Rainha das Rainhas 2023: candidatas realizam ensaio em grupo com Ana Unger

As 14 candidatas do concurso Rainha das Rainhas 2023 se reuniram pela primeira vez para fazer o ensaio em grupo, no Centro de Dança Ana Unger, com a própria Ana Unger, na noite desta terça-feira (7). Foi um momento para que os coreógrafos e as “Rainhas” pudessem entender melhor a dinâmica do evento, marcado para o dia 11 de fevereiro, no Hangar.

O ensaio foi só uma prévia do dia tão esperado, mas as candidatas puderam tirar dúvidas sobre como devem ocupar o espaço na passarela durante os desfiles individuais e em grupo, como também no palco quando forem chamadas as cinco classificadas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Personagem tradicional no Rainha das Rainhas, DJ Tarrika fala sobre sua trajetória no concurso]]

Ensaio das candidatas ao Rainha das Rainhas 2023 com a professora de dança Ana Unger (Carmen Helena / O Liberal)

Segundo a consultora artística do evento, Ana Unger, a reta final do concurso é um momento que precisa de muita concentração das candidatas, pois todo o espetáculo será transmitido ao vivo. Com a sua experiência de palco, ela conseguiu promover uma noite agradável de suporte emocional e dicas essenciais para o grande dia.

Professora de dança e consultora artística do Rainha das Rainhas, Ana Unger (Carmen Helena / O Liberal)

“Espero ver [no palco] a criatividade que os estilistas e coreógrafos trazem. A cada ano elas conseguem se superar, estão se aprimorando. Essa edição dos 75 anos terá tudo para ser um espetáculo lindíssimo”, ressaltou a professora de dança.

A equipe do Centro de Dança Ana Unger, que estará no concurso, além da consultora artística, é composta por Manuella Mendes, Noemia Tavares, Allan Araújo, Yasmin Souza e Tiago Assis.

Patrícia Lopes, uma das coordenadoras do concurso, ressaltou que o contato das “Rainhas” com a professora de dança é essencial. “Elas devem aproveitar para aprenderem as marcações para que se sintam preparadas quando o momento chegar. É fundamental essa preparação”, afirmou.

As 14 candidatas ao Rainha das Rainhas 2023 (Carmen Helena / O Liberal)

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o evento conta com patrocínio do Centro Universitário Fibra para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com, e para a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do portal G1 Pará.