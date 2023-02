Personagem tradicional no Rainha das Rainhas, DJ Tarrika fala sobre sua trajetória no concurso

Luiz Antônio Batista Pinheiro, ou simplesmente, DJ Tarrika é um dos personagens mais tradicionais do Rainha das Rainhas. Completando em 2023, 24 anos de parceria com o Grupo Liberal, sendo o responsável por embalar o evento desde a chegada das torcidas organizadas dos clubes participantes, além de toda sonoplastia e o tradicional single “Papaya”, o artista fala sobre a honra e a história dentro do concurso de beleza mais marcante da capital paraense.

Para o profissional, o concurso Rainha das Rainhas sempre foi um aprendizado. “Eu sempre gostei de trabalhar com sonoplastia, é preciso estar sempre sintonizado com o marketing do Grupo Liberal, o setor de programação da TV Liberal, os apresentadores do concurso e mais dezenas de profissionais dando tudo de si para o sucesso do evento. Então é muito gostoso de fazer”, destacou.

O DJ confessa que uma das maiores motivações nesse trabalho é o alto astral das torcidas dos clubes, as fantasias criativas e luxuosas e não menos importante, “a tradição do concurso com o sucesso de 75 anos de existência. Esse ano eu já espero grandes momentos de alegrias para este carnaval, voltando para a normalidade após a pandemia”.

Tarrika menciona dois fatos que marcaram sua memória no Rainha das Rainhas. “O primeiro foi no Salão da Assembleia Paraense. Dei o play no MD para a candidata iniciar a sua apresentação e baixei a cabeça para pausar o famoso tema ‘Papaya’. Quando levantei a cabeça, ela não estava no palco. Meu amigo Fabio Yamada me informou que ela caiu no fosso onde a passarela se bifurca. Felizmente não aconteceu nada com a candidata”.

Outro fato marcante na trajetória do DJ no concurso foi quando a fantasia de uma candidata pegou fogo e seu amigo Adenirson Lage, que faleceu neste ano, foi ajuda-la. ”Lage tentava apagar o fogo da fantasia com uma vassoura, era o que ele tinha no momento mas sempre deu tudo certo no final”, relatou.

O DJ o concurso como tradição do carnaval da capital paraense. “É um show de criatividade das fantasias, uma grande confraternização que reúne familiares e amigos, fazendo muito barulho no Hangar”, concluiu.

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o evento será transmitido, ao vivo, por meio da TV Liberal e do portal G1 Pará.