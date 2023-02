Rainha das Rainhas 2023: candidatas visitam Grupo Liberal nesta terça

As 14 candidatas do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2023 realizaram, na manhã desta terça-feira (7), a tradicional visita a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. Durante a programação, elas conheceram o principal prêmio que será entregue à vencedora: um veículo Citroën C3.

As candidatas foram recebidas pela diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana. “Esse momento é especial para as candidatas e pra gente do Grupo. Nessa visita, o papai (Romulo Maiorana) fazia questão de recebê-las. Todo ano a gente as recebe para poder mostrar o carro e para mostrar o jornal”, contou.

Em 20 de outubro de 2022, comemorou-se o centenário de nascimento de Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal. Às candidatas, Rose anunciou uma novidade: a vencedora do concurso, que está em sua 75ª edição, vai ganhar uma bolsa de estudos da faculdade Fibra.

As rainhas dos clubes sociais começaram a visita pelo setor comercial da empresa e, em seguida, estiveram na Redação Integrada, onde foram recebidas pelo head de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo. "A realização do Rainha das Rainhas coroa um momento muito importante da nossa cultura paraense, com a força, beleza e elegância do concurso. Quando a arte deixa um legado valioso de sentimento de pertencimento à sociedade em geral é sinal de que investir nela é acreditar que a vida pode ser mais bonita", afirmou Felipe Melo.

LEIA TAMBÉM:

Durante a programação, elas conheceram o principal prêmio que será entregue à vencedora: um veículo Citroën C3 (Igor Mota/O Liberal)

Candidatas conheceram o funcionamento da Redação do Grupo Liberal

Uma das coordenadoras do concurso, Patrícia Lopes, também comentou sobre a visita. “Para nós, é uma honra receber as 14 candidatas. E mostrar para elas um pouquinho do nosso dia a dia é muito prazeroso. Todas tinham curiosidade em conhecer o resultado final do que é publicado no jornal impresso e nas redes sociais e hoje puderam realizar esse sonho”, contou.

Ela destacou que o ápice do encontro é conhecer o prêmio, um veículo importado. A visita também foi acompanhada por Ronaldo Maiorana Júnior e Thiago Maiorana, acionistas do Grupo Liberal, e Aurélio Oliveira, gerente do Estúdio Digital & Content do Grupo Liberal.

Ainda nesta terça-feira (7), as candidatas terão outro compromisso: às 19h, elas irão participar de mais um ensaio no Centro de Dança Ana Uber, com a própria Ana Unger.

Já na quarta-feira (8), às 10h, a agenda das rainhas é no Hemopa. Eles visitarão a unidade sede na Padre Eutíquio, 2.109. Na quinta-feira (9), também às 10h, as 14 candidatas terão compromisso na Casa das 11 janelas, onde participarão de uma sessão de fotos.

Na sexta-feira (10), véspera do concurso, as candidatas de cada clube social participarão do ensaio geral no Hangar e poderão ter a prévia do que será o concurso.

E no sábado (11), na grande noite, a partir das 19h, elas participam do Rainha das Rainhas do Carnaval 2023, no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia (Hangar). Juliane Santos, Rainha de 2020, passará a faixa para a Rainha das Rainhas 2023. Após o concurso, no dia 14 de fevereiro, a Rainha de 2023 gravará o programa "É do Pará".

Rainha das Rainhas é considerado o maior concurso de beleza do Norte e do Nordeste

O Rainha das Rainhas é o mais tradicional concurso e considerado o maior concurso de beleza do Norte e do Nordeste. O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, conta com patrocínio do Centro Universitário Fibra para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com, e para a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do portal G1 Pará.