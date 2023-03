Jovens adventistas promovem ações solidárias na Grande Belém e interior do Pará

Em razão ao Dia Mundial do Jovem Adventista, comemorado no terceiro sábado do mês de março, grupos de voluntários promovem atividades que vão desde arrecadação de alimentos até a doação de sangue na Grande Belém e interior do Pará. No próximo sábado (18), haverá confraternização e agradecimento pela semana comemorativa, no Centro Adventista de Treinamento e Recreação (Catre Coqueirão), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. São aguardados cerca de 2.500 jovens.

Os postos de coleta, distribuídos entre as cidades de Belém, Castanhal, Abaetetuba e Cametá, arrecadaram mais de 675 bolsas de sangue num único dia. No decorrer da semana, mais “desafios do bem” estão previstos, tais como: arrecadação de alimentos, acolhimentos a pessoas doentes e em situação de vulnerabilidade social, visitas a pessoas afastadas da igreja e serenatas para fortalecer os laços de amizade.

Segundo os organizadores, em 2023, a semana de ações comunitárias é uma forma de comemorar o Dia Mundial do Jovem Adventista. “A proposta desses desafios é mobilizar os jovens para que eles sejam pessoas que sirvam a comunidade, ajude e amem mais as pessoas. A nossa intenção é que isso se torne uma cultura entre os jovens adventistas”, disse o coordenador geral dos Jovens Adventistas na Região Metropolitana de Belém (RMB), pastor Luís Antônio.

