Gesto solidário: Cristiano Ronaldo envia avião com suprimentos para vítimas do terremoto na Turquia

O craque português, Cristiano Ronaldo, enviou um avião cheio de suprimentos para as vítimas dos terremotos que atingiram a Turquia e Síria. A tragédia já resultou em mais de 50 mil mortos e diversas família desabrigadas. Após um mês da tragédia, ainda não se tem um balanço exato de danos causados, mas o drama dos sobrevientes continua..O carregamento enviado pelo jogador, incluia diversos mantimentos básicos, como alimentos, travesseiros, cobertores, muitos itens médicos e produtos voltados para bebês e crianças, que também estão entre os sobreviventes do sismo.

Segundo o jornal inglês 'Daily Mail', Cristiano ficou muito abalado com os acontecimentos e decidiu fazer a doação para os dois países afetados.

Recentemente, outro gesto generoso do craque viralizou na internet. Durante operações de resgate, o menino sírio Nabil Saeed, sobrevivente do terremoto do dia 6 de fevereiro, disse às equipes que queria conhecer o jogador e a história logo comoveu a internet. Em 3 de março, Cristiano atendeu ao pedido do garoto, que foi recebido com um abraço do ídolo e pôde assistir ao jogo do Al-Nassr, atual time do português.

O menino Nabil Saeed sobreviveu ao terremoto que atingiu a Síria no dia 6 de fevereiro e recebeu o carinho e apoio do ídolo. (Foto: Munther Almuzakki/@turki_alalshikh) O menino Nabil Saeed sobreviveu ao terremoto que atingiu a Síria no dia 6 de fevereiro e recebeu o carinho e apoio do ídolo. (Foto: Munther Almuzakki/@turki_alalshikh)

Essa não é a primeira vez que o craque mostra solidariedade com a situação do país. Em fevereiro, o jogador turco Merih Demiral decidiu leiloar camisas da sua coleção particular autografadas por jogadores famosos. A iniciativa tinha o objetivo de arrecadar dinheiro para apoiar as vítimas do sismo. Uma das camisas tinha o autógrafo de Cristiano Ronaldo, que recebeu o pedido de autorização para fazer o leilão, que foi prontamente concedida pelo português. Demiral postou em suas redes sociais a camisa, que posteriormente foi leiloada por 5 milhões de liras turcas.

Cristiano Ronaldo também já foi embaixador das instituições de caridade Save the Children, Unicef e World Vision, além de ter contribuído financeiramente no combate à Covid-19 e ter realizado diversas doações ao longo de sua carreira.

A expectativa agora é que o recente gesto solidário do jogador sirva de inspiração para outras personalidades do futebol começarem uma corrente do bem.