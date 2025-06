Colônia de férias pública funcionará durante o mês de julho no Parque da Cidade, em Belém

Uma colônia de férias aberta ao público será realizada durante o mês de julho, no Parque da Cidade, em Belém. A programação começa no dia 28 de junho e vai até 31 de julho, com atividades voltadas a crianças a partir de 4 anos, adolescentes, adultos e idosos com mais de 60 anos. Além disso, durante esse período, o espaço também será palco de uma extensa agenda cultural, com espetáculos teatrais, shows, contação de histórias, apresentações de palhaçaria, batalhas de hip hop e rodas de capoeira.

Serão 1.800 vagas diárias, e os interessados deverão se inscrever previamente para participar das atividades gratuitamente. A programação completa será divulgada nos próximos dias, com detalhes sobre as inscrições e o funcionamento das áreas liberadas ao público. A colônia contará com profissionais responsáveis por ministrar aulas e coordenar as atividades no parque, que funcionará das 8h às 22h.

Dez modalidades esportivas devem ser ofertadas, como aulas de skate, karatê e futebol de salão, com foco em diferentes faixas etárias. Crianças de 4 a 16 anos terão uma programação específica, enquanto idosos com mais de 60 anos contarão com ações voltadas à saúde, bem-estar e integração social. Haverá também atividades exclusivas para pessoas com deficiência.

VEJA MAIS

Wilson Corrêa, técnico do time de basquete All Star Rodas, que irá participar da colônia de férias, destaca a iniciativa como um exemplo de inclusão. “Nós temos a oportunidade de ter esse espaço e vimos como o parque é importante para a inclusão, para a prática de esporte, principalmente para pessoas que têm dificuldade de acesso. Ele não fica atrás de nenhum parque que eu conheço — e já vi vários no Brasil e fora do país. Só espero que proporcione horários para todas as pessoas e não discrimine ninguém. O importante é que, com o esporte, você promove inclusão e faz com que as pessoas se respeitem umas às outras”, afirmou.

O projeto também contará com a participação de programas sociais da Prefeitura de Belém e das Usinas da Paz, que devem mobilizar seus frequentadores para participarem das atividades. A expectativa é que cidades do interior enviem delegações para o evento.

O vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade, afirma que a equipe estará preparada para facilitar o acesso dos visitantes. “Estamos montando uma equipe para que, durante esse período, as pessoas possam estar aqui. Muitos vão passar, ver o movimento e querer entrar. Então, não seria justo impedir o acesso dessas pessoas. Por isso, haverá também inscrições presenciais”, explicou.

Lazer

Durante o funcionamento da colônia de férias, o Parque da Cidade ficará aberto ao público para atividades de lazer. A iniciativa integra o conjunto de ações previstas antes da entrega do espaço às Organizações das Nações Unidas (ONU), que utilizarão o local durante a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU (COP 30), em novembro deste ano. A área de lazer do parque está em fase final de conclusão e será disponibilizada à população com uma ampla programação esportiva, cultural e recreativa. O objetivo é garantir que a comunidade local usufrua do espaço antes do evento climático.

Segundo o governador Helder Barbalho, o espaço também poderá receber visitantes de outras cidades. “A população de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Isabel, Castanhal e de toda a região metropolitana pode incluir essa oportunidade em sua agenda e celebrar que Belém passa a contar com o maior espaço público de convivência do Brasil. Isso deve ser motivo de profundo orgulho para todos nós. É a primeira vez que a população local usufrui do legado da COP”, destacou.

Durante a semana, o funcionamento será organizado com controle de circulação dos participantes. Já aos fins de semana, quando se espera maior demanda espontânea, será adotado um modelo de gestão diferenciado para garantir o ordenamento e a segurança dos frequentadores. Dois prédios do Parque da Cidade, destinados à economia criativa e à gastronomia, ainda estão em fase final de construção e serão entregues diretamente para as atividades da COP 30. No entanto, os equipamentos de lazer e esportes estarão em pleno funcionamento na data de inauguração.