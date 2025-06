Vai viajar nas férias? Saiba quais cidades brasileiras cobram taxa e quanto custam

O mês de julho está chegando — período que, para muitos, é sinônimo de relaxamento e descanso nas tão sonhadas férias. Com isso, muitos brasileiros aproveitam a época para viajar e conhecer novos destinos. No entanto, é preciso estar preparado para evitar surpresas desagradáveis ao visitar locais que exigem o pagamento de taxas para acesso.

Quais taxas podem ser cobradas?

As taxas de turismo são cobranças feitas por autoridades locais ou governos de destinos turísticos. Elas são destinadas a financiar a manutenção e a melhoria da infraestrutura turística, como limpeza, conservação de monumentos, segurança e outros serviços essenciais para os visitantes.

A Taxa de Preservação Ambiental (TPA), por exemplo, é uma cobrança, geralmente municipal, voltada à preservação do meio ambiente em áreas turísticas ou com grande impacto ambiental. Essa taxa contribui com investimentos em infraestrutura ambiental, saneamento, manutenção de áreas protegidas, entre outros.

VEJA MAIS

Essas taxas podem ser cobradas por noite, por visita ou com base em outros critérios, e os valores variam conforme o destino. Por isso, é importante estar atento às informações específicas de cada local ao planejar uma viagem.

Confira abaixo alguns dos destinos turísticos brasileiros que cobram taxas dos visitantes — e planeje-se para economizar e aproveitar as férias com tranquilidade:

Taxas em cidades brasileiras

Abrolhos (BA)

O arquipélago de Abrolhos, na Bahia, exige o pagamento de uma taxa incluída no valor das visitas, geralmente iniciadas a partir de Caravelas.

Estrangeiros: R$ 104

Moradores de países do Mercosul: R$ 78

Brasileiros: R$ 52

Moradores da Costa das Baleias: R$ 10

Bombinhas (SC)

Em Santa Catarina, Bombinhas cobra uma taxa por veículo durante a alta temporada:

Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor: R$ 4,50

Veículos de pequeno porte: R$ 38

Utilitários: R$ 57

Vans e micro-ônibus: R$ 76,50

Caminhões: R$ 114,50

Ônibus: R$ 191,50

Chapada dos Veadeiros (GO)

Na cidade de Alto Paraíso de Goiás, um dos acessos ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, é cobrada uma Taxa de Conservação Ambiental (TCA):

Valor: R$ 20 por pessoa

Validade: sete dias de estadia

Pagamento: online pelo site da prefeitura ou via QR Code

Fernando de Noronha (PE)

Um dos destinos mais famosos do Brasil, o arquipélago cobra taxas para visitantes:

Valor: R$ 373

Desconto para brasileiros: 50% (R$ 186,50)

Validade: 10 dias consecutivos

Jericoacoara (CE)

Conhecida como “Jeri”, essa charmosa vila no Ceará exige o pagamento de uma taxa de proteção ambiental:

Valor: R$ 41,50

Validade: 10 dias

Diária adicional: R$ 4,50 por dia extra

Pagamento: antecipado no site da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara

Morro de São Paulo (BA)

Localizada no município de Cairu, essa ilha paradisíaca exige o pagamento de uma Tarifa de Preservação e Uso do Patrimônio do Arquipélago Municipal:

Valor: cerca de R$ 30

Validade: 30 dias

Pagamento: no píer de desembarque ou online

Pipa (RN)

A prefeitura de Tibau do Sul, responsável pela Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, cobra uma taxa para veículos que acessam o Chapadão de Pipa:

Valor: R$ 10 por veículo

Santo Amaro (MA)

Um dos portões de entrada para os Lençóis Maranhenses, Santo Amaro cobra uma taxa:

Valor: R$ 10 por visitante

Validade: 3 dias

Ubatuba (SP)

Desde fevereiro de 2023, Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, cobra uma Taxa de Proteção Ambiental (TPA) por veículo:

Motos e motonetas: R$ 3,69

Veículos de pequeno porte: R$ 13,73

Utilitários: R$ 20,59

Veículos de excursão: R$ 41,18

Micro-ônibus e caminhões: R$ 62,30

Ônibus: R$ 97,14

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)