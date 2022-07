Acidente entre ônibus e motocicleta deixa mulher ferida no bairro do Telégrafo

Uma motociclista ficou ferida após colisão com um ônibus nesta terça-feira (5), no bairro do Telégrafo, em Belém. O acidente aconteceu na avenida Pedro Álvares Cabral, próximo a ponte do Galo e um supermercado. A vítima não foi identificada e seu estado de saúde não foi divulgado.

Mensagens foram compartilhadas nas redes sobre o acidente de que o transporte coletivo teria atingido a mulher. Ela foi socorrida por pessoas que estavam próximas que utilizaram pedaços de caixas de papelão para abaná-la.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.