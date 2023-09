Coleta seletiva voluntária arrecada resíduos sólidos neste final de semana, em Belém

Neste sábado (2) e domingo (3) , Belém recebe a 14ª edição do Drive-Thru Ambiental, ponto de coleta seletiva voluntária para arrecadação de resíduos sólidos. O objetivo do projeto é conscientizar as pessoas sobre a importância de desenvolver atitudes sustentáveis no dia a dia, e assim, diminuir o impacto ambiental e preservar o Meio Ambiente.

Criado em 2018 pela professora Márcia Vieira, o projeto M'educo visa implantar ecopontos em Belém, para receber o material doado, resgatando os resíduos de maneira correta. No drive-thru, os voluntários recebem papel, plástico, metal e até roupas usadas que são doadas para comunidades que precisam.

Além disso, o projeto também possui oficinas educativas, como por exemplo, o óleo recolhido é utilizado para ensinar a transformá-lo em sabão. "Enquanto educadora penso na questão ambiental e a educação é a base de tudo. Começamos no início de 2022 e já estamos na 14° edição. Uma vez por mês montamos o ecoponto para coletar e descartar esse material de forma adequada", disse a criadora e coordenadora do projeto, Márcia Vieira.

A dentista Janete Yamada, soube do projeto por meio de uma amiga e fez questão de repassar para outras pessoas. "Eu gostaria que tivessem outros projetos que pudessem reciclar o nosso material, é muito importante. Eu fico triste em ver esses lixos sendo descartados na rua e tento passar isso para meus amigos", falou.

Onde fica o ecoponto

O Ecoponto do projeto M'educo, fica localizado na avenida Doca de Souza Franco, de esquina com a avenida Marechal Hermes, no bairro do reduto, em Belém. Os voluntários recebem o material hoje e amanhã (domingo) de 9h às 12h no local.

Como funciona

Separe seus resíduos e leve até o ecoponto;

Não misture lixo orgânico com resíduos recicláveis;

Fique atento as redes sociais do projeto para saber as próximas as datas e locais das ações @associacaonhandeara_