Em Ananindeua, ecoponto de Pneus recebeu quase 400 toneladas em 2022

A vida útil de um pneu corresponde à quilometragem rodada, porém, a decomposição dos resíduos sólidos - borracha vulcanizada e aço - pode levar mais de 600 anos. Descartar o material de forma correta contribui diretamente à preservação do meio ambiente, à medida que o abandono do objeto pode contaminar o solo e as nascentes dos rios, e a queima dele, por sua vez, contamina o ar, com gases carbono e enxofre. Para possibilitar o descarte correto, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb) disponibilizou à população de Ananindeua o Ecoponto de Pneus, que em 2022 recebeu 380 toneladas do composto elástico e impermeável.

O município de Ananindeua é a única cidade paraense a ter Ecoponto de Pneus, local apropriado para receber pneus inservíveis e com destinação correta. Após a coleta feita em lugares apropriados, o material não aproveitado é encaminhado para a empresa responsável em tratar o resíduo. A coleta é feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no ecoponto localizado na avenida Zacarias de Assunção, na passagem Antônio Barbosa, n° 221, no bairro Centro.

“É um local que as pessoas podem e devem descartar de forma regular os seus resíduos, espaço que contribui com o armazenamento e descarte dos resíduos aqui na cidade. Neste local a população, empresas e borracharias podem entregar os pneus que não tem mais uso, e daremos a destinação correta para esses resíduos, então teremos menos pneus nas ruas, e com isso, diminuindo água parada e proliferação de doenças”, explica Ana Paula Gomes, diretora de Resíduos Sólidos.

Política Nacional de Resíduos Sólidos

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), no artigo 33, pontua que o descarte final dos resíduos é de responsabilidade de quem fabricou o material. Os donos de borracharias e a população podem levar os pneus até o ponto de coleta da Prefeitura, e não fazer seu descarte de forma inapropriada - deixando no meio da rua ou em terrenos baldios, pois além dos danos ao meio ambiente, pode virar criadouros do inseto transmissor de doenças, como o Aedes aegypti (mosquito da dengue). O abandono de pneus na natureza configura como crime ambiental.

A deterioração lenta acarreta vários problemas ambientais, como poluição e contaminação que se dá pelos líquidos e gases formados pela exposição à luz, assim afetando a comunidade. Além disso, o Ecoponto está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), na Agenda 2030.

O ODS pontua que é necessário tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

Composição

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback (Sinpec) os pneus são formados por derivados de petróleo, borracha sintética e natural, fumo constituído, metal e têxtil, que aos ser descartado em local inapropriado contamina o meio ambiente.

Onde descartar?

Local: ecoponto localizado na avenida Zacarias de Assunção, na passagem Antônio Barbosa, n° 221, no bairro Centro.

Dias e horas: de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 98454-5576.