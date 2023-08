Recicle promove ação ambiental e limpeza na Praia do Caripi, em Barcarena

O mês de julho atraiu milhares de veranistas para as principais praias paraenses. Apesar de ser um período de férias e diversão, o cuidado com o meio ambiente não deve ser deixado de lado. Para evitar a poluição das praias, a Recicle Soluções Ambientais realizou, em parceria com a Prefeitura de Barcarena, uma ação de educação ambiental e limpeza com a finalidade de conscientizar os veranistas sobre a importância do descarte correto do lixo, na Praia do Caripi.

Durante a ação, foram distribuídas sacolas e lixeiras para carro na entrada da praia, para que os banhistas aproveitassem o espaço sem deixar resíduos consumidos durante o passeio na faixa de areia ou na água. No final, os veranistas descartavam o lixo em uma área reservada, onde a Recicle realizou a coleta dos materiais, evitando o despejo irregular de lixo na praia.

"A ação tem a finalidade de conscientizar as pessoas sobre a importância de manter a praia limpa, para que elas tenham, também, a responsabilidade de preservar aquele espaço, não apenas quem está prestando serviço, mas as pessoas como consumidoras. A questão ambiental tem esse apelo individual. Quanto mais pessoas tiverem nessa onda, vamos dizer assim, vamos conseguir resolver um monte de problemas e evitar impactos que são causados justamente por causa disso", destaca a coordenadora da ação realizada pela Recicle, Alinne Rodrigues.

Participação das crianças

Uma das principais preocupações da Recicle Soluções Ambientais é ajudar na formação de pessoas mais conscientes a partir da educação ambiental, por meio de ações que mostrem aos pequeninos como cuidar do mundo em que elas vivem é importante. Não é à toa que as crianças estão entre o público que participa mais ativamente das ações realizadas pela Recicle, como a realizada na Praia do Caripi.

A criançada participou de forma ativa da ação realizada pela Recicle Soluções Ambientais (Reprodução/Recicle Soluções Ambientais)

"As crianças aceitam muito as ações. Elas vão catando o lixo. Vira uma brincadeira para elas. Tudo o que eles encontram, vão coletando. No final, eles descartam no lugar correto. O lixo é um problema de gerações. A gente tem que começar a informar as novas gerações, para que as crianças se tornem adultos responsáveis e com esse compromisso. Essa é a verdadeira beleza e natureza de tudo isso", ressalta o educador ambiental da Recicle, Rodmilson Cuité.

Além do cuidado com o meio ambiente, a ação realizada pela Recicle Soluções Ambientais, na Praia do Caripi, garantiu momentos de diversão para toda a família. Durante a atividade, os veranistas participaram de diversas dinâmicas e ainda receberam brindes.

"Isso é uma forma de compromisso social da empresa, em devolver à sociedade aquilo que ela tá pagando. A gente tem como viés orientar as pessoas. A gente atua fazendo esse trabalho de conscientização e informação, para garantir a qualidade dos serviços, tanto nos aspectos de coleta quanto de consciência de separação do lixo", finaliza Rodmilson Cuité.

A Recicle Soluções Ambientais é uma empresa que atua na melhora da gestão de resíduos em todo o país com ações sustentáveis, de maneira simples e eficiente. Para saber mais sobre as ações realizadas pela Recicle e outras soluções para a gestão de resíduos, clique aqui.

Confira um pouco mais da ação realizada pela Recicle:

Recicle Soluções Ambientais