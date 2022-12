Colaboradores do Grupo Liberal vestem azul para reforçar campanha de combate ao câncer de próstata

O câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre a população masculina, representando 29% dos diagnósticos da doença no País, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Diante dessa realidade, no mês de Novembro, os colaboradores do Grupo Liberal contaram com ações preventivas e informativas alusivas à campanha nacional Novembro Azul, que tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Simbolizando o engajamento com a causa, os colaboradores do Grupo vestiram azul na tarde desta quarta-feira (30) para uma foto oficial da campanha, no Hall de Entrada da sede da empresa, no bairro do Marco, em Belém.

A ação, chamada de “Blue Day”, foi realizada pelo Departamento de Recursos Humanos (RH). Ainda durante à tarde, um cartão informativo de prevenção à doença foi distribuído aos homens. No cartão, eles puderam contar com informações relacionadas aos sintomas mais comuns do câncer de próstata. Além disso, foram sorteados brindes, como ingresso de cinema e produtos estéticos entre os colaboradores dos mais diversos setores do Grupo.

Com o propósito de promover saúde e qualidade de vida, o Blue Day é uma ação tradicional entre os colaboradores da empresa, como pontua Renata Souza, coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal. Ela conta, ainda, que a ação surgiu após crescentes demandas entre os homens da empresa, já que as mulheres também contavam com uma ação durante a campanha do Outubro Rosa.

“O nosso objetivo é lembrar que é importante eles marcarem a consulta, irem buscar os exames. Então, essa lembrança favorece bastante. O ano passa muito rápido e muitas das vezes ele nem vão buscar ajuda. Não só em relação à próstata, mas também à saúde como um todo”, frisou.

O colaborador Márcio Campelo, do setor de Classificados, foi um dos sortudos na dinâmica do sorteio. Ele ganhou um par de ingressos para o cinema. Para ele, a realização de ações voltadas à campanha Novembro Azul é muito importante. “Na empresa sempre é importante essas integrações entre os funcionários, essa interatividade com cada um. Até para dar um incentivo a mais para os colaboradores. E em relação à questão da preservação da saúde, também é mais do que importante”, disse Márcio.

Ações em novembro

A programação com foco na saúde do homem promovida pelo Grupo Liberal começou no último dia 22 de novembro, com a palestra "Prevenção ao Câncer de Próstata", conduzida pelo médico oncologista Ricardo Tuma, no auditório da TV Liberal, no bairro de Nazaré. Os membros do Grupo também tiveram a opção de acompanhar a palestra por meio de uma transmissão online. No mesmo local, no dia 28, foram ofertados serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Já no prédio do Jornal O Liberal, os colaboradores receberam atendimentos de saúde na quarta-feira (23).

Outubro Rosa

Em mais uma iniciativa voltada ao bem-estar dos colaboradores, no Outubro Rosa, mês dedicado ao combate e à conscientização do câncer de mama, ações do Grupo Liberal também se fizeram presentes para o público feminino.

Durante a campanha deste ano de 2022, colaboradores do Grupo contaram com atividades educativas sobre o tema, aberta para homens e mulheres, além de uma ação de beleza, voltada exclusivamente para as mulheres. Na ocasião, os colaboradores também tiveram o “Pink Day”, onde a foto oficial da campanha também foi registrada.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)