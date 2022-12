Novembro Azul: desmistificando o exame do toque retal

O preconceito associado ao exame de toque retal faz com que os homens não busquem atendimento médico e, desta maneira, o diagnóstico da doença ocorre tardiamente, diminuindo as chances de cura do paciente.

De acordo com Ricardo Tuma, chefe do serviço de urologia do Hospital Adventista de Belém, somente 10% dos homens do Brasil realizam periodicamente os exames que identificam o câncer de próstata.

“Isso é uma coisa muito ruim, tanto que esse período de novembro é voltado para conscientizar sobre a importância de fazer esses exames. Os homens precisam se cuidar mais”, afirma o médico.

O médico ressalta que o exame de toque retal é indolor e dura de cinco a dez segundos. Para complementar esse procedimento, também é necessário que seja realizada uma ultrassonografia, que consegue verificar o volume da próstata e também um exame de sangue, conhecido como Antígeno Prostático Específico (PSA).

“Esses exames são super importantes para fazer o rastreio da doença. É necessário então que os homens façam exames periódicos para terem uma boa qualidade de vida”, acrescenta Ricardo Tuma.

Os homens devem realizar o exame de toque retal periodicamente a partir dos 45 anos. Depois dos 60 anos, é necessário fazer a cada seis meses.

