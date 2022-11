5 exames que os homens devem fazer anualmente

Os cuidados com a saúde incluem diversos hábitos, entre eles, o check-up médico, que deve ser feito anualmente para prevenir ou diagnosticar precocemente doenças. No caso dos homens, é preciso ainda mais atenção com os exames, pois as principais doenças masculinas não apresentam sintomas.

O urologista Ricardo Tuma, chefe do serviço de urologia do Hospital Adventista de Belém, explica que os homens são atingidos por uma grande quantidade de doenças, as mais comuns são:

- Problemas de pele;

- Doenças de próstata;

- Complicações cardiológicas;

- Problemas gastrointestinais;

- Doenças vasculares.

VEJA MAIS

De acordo com o médico, essas doenças podem ser detectadas a partir de procedimentos clínicos, como exame de próstata, check-up cardiológico, endoscopia e colonoscopia.

“A idade recomendada para fazer o exame de próstata periodicamente começa aos 45 anos para homens assintomáticos. Depois dos 60 anos, é importante fazer os exames a cada seis meses, porque um dos fatores de risco é o próprio avanço da idade. Agora, se tiver sintomas ou antecedente familiar, a preocupação deve ser um pouco maior, pois a hereditariedade também é um fator de risco”, esclarece Ricardo Tuma.

Hábitos

O urologista ressalta que o tratamento para essas doenças inclui uma rotina com hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, prática de atividades físicas e controle do estresse. Além disso, é importante evitar o fumo e excesso de bebidas alcoólicas.

“Existem vários eventos paralelos que fazem parte do tratamento. Não adianta tomar os remédios e não mudar os hábitos”, afirma Tuma.

O Hospital Adventista de Belém realiza o acolhimento do paciente com uma equipe multidisciplinar, além de atuar em todas as áreas e especialidades médicas, desde o tratamento clínico até cirurgias de alta complexidade.

Para agendar consultas e exames de imagem, entre em contato por meio dos números: (91) 3084-7533 ou (91) 3194-1133. Clique aqui e saiba mais.