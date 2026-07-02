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Colaboradores do Grupo Liberal participam de aula de defesa pessoal e palestra sobre saúde mental

As atividades incentivam o cuidado com a saúde e a busca por qualidade de vida

O Liberal

No último dia da Semana Sipat 2026, colaboradores do Grupo Liberal puderam participar de uma aula de defesa pessoal com a mestre de jiu-jitsu Brenda Ribeiro nesta quinta-feira (2), pelo período da manhã. À tarde, a psicóloga Gabriela Carvalho realizou uma palestra sobre saúde mental no auditório do Bloco B. As atividades foram preparadas especialmente para os colaboradores, com o objetivo de incentivar o cuidado com a saúde e a busca por qualidade de vida.

Para a mestre Brenda, o ensino da defesa pessoal possui a mesma importância de aprender matemática, pois é uma habilidade básica e necessária para a vida diária. A defesa pessoal não ensina a agredir, e sim a aprender a se desvencilhar de situações de risco e procurar ajuda para sair do ambiente, sempre evitando agredir o agressor e entrar em um combate.

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“Com os altos índices de feminicídio, a defesa pessoal se tornou algo importante e necessário. É preciso andar em alerta, principalmente as mulheres, por conta dos níveis de agressão. Precisamos estar espertas, ainda mais em casa, que é onde acontecem a maior parte dos casos”, diz.

image Brenda Ribeiro, mestre de jiu-jitsu. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Ela destaca que o principal objetivo é ampliar o conhecimento sobre a defesa pessoal. Por isso, a aula no Jornal O Liberal foi vista como uma oportunidade para alcançar um grande público. “O Liberal é uma empresa muito grande, então a gente sabe que pode alcançar o maior número de pessoas. Espero que quem tenha vindo, tenha gostado e que tenha acendido uma faísca no coração para se matricular em uma arte marcial e entender a importância disso”, finaliza.

A colaboradora Maria Eduarda Luz, do Departamento de Pessoal do Grupo Liberal, participou pela primeira vez de uma aula de defesa pessoal. Ela aprendeu diversas manobras e também a lidar com situações do dia a dia, como não sentar de costas para a rua, por exemplo.

“Isso desperta um alerta grande porque caso ocorra alguma coisa, já temos aquela defesa. Gostei muito, acredito que vou até procurar uma aula de luta. Judô, boxe e afins, porque hoje em dia tá difícil para nós mulheres”, destaca.

Aula de defesa pessoal.

Programação na TV Liberal

Na TV Liberal, a programação iniciou com corte de cabelo às 9h, no hall de entrada. Às 15h, ocorreu o encerramento da Semana Sipat com a aula de defesa pessoal, ministrada pela mestre Brenda Ribeiro.

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Palavras-chave

semana sipat 2026

saúde e bem-estar

defesa pessoal

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