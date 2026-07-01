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Ação de corte de cabelo no Grupo Liberal reforça autocuidado e autoestima entre colaboradores

A ação faz parte da programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT)

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Ação de corte de cabelo no Grupo Liberal reforça autocuidado e autoestima entre colaboradores. (Foto: O Liberal)

O cuidado com a saúde está intimamente ligado ao bem-estar e à autoestima. Dentro da programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), realizada pelo Grupo Liberal, os colaboradores participaram, na manhã desta quarta-feira (1º/7), de uma ação gratuita de corte de cabelo na sede da empresa, em Belém.

A iniciativa integrou as atividades voltadas à valorização dos colaboradores, oferecendo um momento de autocuidado capaz de refletir positivamente na confiança, na imagem pessoal e até mesmo no ambiente de trabalho. Ao longo da manhã, homens e mulheres aproveitaram o serviço prestado por profissionais convidados especialmente para a programação.

Com mais de 40 anos de atuação como cabeleireiro, educador e especialista em visagismo, Levi Aviz Guimarães, conhecido como ‘Guimas Top’, destacou que um corte de cabelo vai muito além da estética.

“O visagismo vai além de um simples corte de cabelo. Ele proporciona segurança, tranquilidade e influencia diretamente no relacionamento interpessoal. Quando a pessoa está bem com a própria imagem, ela se sente preparada para qualquer situação, seja uma entrevista de emprego, uma reunião ou um compromisso importante”, afirmou.

Segundo o profissional, o cabelo exerce um papel importante na forma como cada pessoa se apresenta ao mundo. “Você pode estar com a melhor roupa, mas, se não estiver satisfeito com o cabelo, isso pode gerar insegurança. Um corte de qualidade oferece praticidade e confiança. A pessoa sabe que está bem e isso reflete no comportamento e na autoestima”, ressaltou.

SIPAT-AÇÃO-CORTE-DE-CABELO

Responsável pelos cortes femininos durante a ação, a cabeleireira e produtora de eventos Neide Almeida também enfatizou a relação entre beleza e bem-estar. Para ela, cuidar da aparência representa um gesto de valorização pessoal.

“O cabelo é o cartão de visita de uma mulher. Um cabelo bem arrumado e uma boa maquiagem fazem diferença. Quando a gente se olha no espelho e gosta do que vê, o dia já começa diferente”, disse.

Neide observa que esse cuidado não está restrito ao público feminino. “A beleza é importante para todos. Homem, mulher, qualquer pessoa. Quando o ser humano está bem consigo mesmo, a autoestima fica lá em cima. Isso influencia o humor, a confiança e até a forma como ele se relaciona com as outras pessoas”, destacou.

A programação da SIPAT segue nesta quarta-feira com outras atividades voltadas à saúde dos colaboradores. No período da tarde, serão realizados atendimentos de bioimpedância, para avaliação da composição corporal, e aferição de pressão arterial.

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