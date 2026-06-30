Grupo Liberal inicia Semana Sipat 2026 com aula de ginástica laboral para colaboradores

Na tarde desta terça-feira (30), colaboradores dos setores de Reportagem e Publicidade da redação integrada de O Liberal participaram de uma aula de ginástica laboral, ministrada pelo professor de educação física Gleydyson Cardoso. A programação marca o início da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat) 2026, que combina cuidados multiprofissionais de saúde e estética para promover o bem-estar e o cuidado com a saúde dos colaboradores.

Quem elogia a ação de ginástica laboral é Eduardo Rocha, repórter de Cultura, que foi um dos primeiros colaboradores a levantar para participar da atividade. “Foi maravilhoso. Eu tenho artrose nas duas pernas, por conta disso, sou levado a fazer exercício rotineiramente para poder andar, para poder me locomover, porque a artrose vai paralisando a perna da gente. Depois de uma sessão de exercícios, a melhora é enorme, é fantástica. É na hora, é imediato”, conta.

Para ele, poder realizar a atividade no ambiente de trabalho é importante para trabalhar a massa muscular e prevenir doenças. “Sempre participo, gosto muito e acho imprescindível que a empresa faça isso. Acho que a cultura de fazer exercício deveria ser ensinada desde criança, para as crianças chegarem na vida adulta já gostando, tendo aquela horinha ali todo dia para praticar”, afirma.

A analista de marketing Tayná Lane integra a equipe de Redes do Jornal Liberal e conta que passa boa parte do expediente no computador. Com as horas, surgem dores no pulso, na mão e cansaço na visão por passar muito tempo com os olhos fixos na tela para editar vídeos. “Acho muito legal a ginástica, inclusive já implemento. Em alguns momentos do meu dia eu me levanto, vou lá beber água, me movimento um pouco, dou uma volta. É importante para a circulação e para a mente”, diz.

A rotina multimídia, com o uso de celulares, câmeras e computadores, combinada com a falta de movimentação durante o expediente, pode trazer alguns impactos, como distúrbios osteomusculares, como explica o professor de educação física Gleydyson Cardoso.

“São muitas horas sentado, quase que imóvel, ergonomicamente numa posição estática, o que acaba provocando o enrijecimento dos músculos da cadeia superior e das pernas como um todo”, afirma Gleydyson. O profissional explica que, no caso do trabalho jornalístico, podem ocorrer impactos nas articulações dos dedos por conta do tempo digitando ao longo do expediente. A visão também pode ser impactada, com olhos cansados e fadiga mental.

O profissional explica que as situações podem agravar a saúde do colaborador, caso ele não venha a adotar uma vida ativa e mais saudável dentro do próprio ambiente de trabalho. “A ginástica laboral vem como um benefício direto à saúde e qualidade de vida do trabalhador, porque a partir do momento que ele deixa de estar num estado sedentário e passa a se movimentar, o organismo dele começa a produzir mecanismos anti-inflamatórios, que vão de encontro ao que o estado sedentário provoca”, argumenta o professor.

Para o professor, realizar a aula de ginástica laboral no Grupo Liberal é um passo importante para promover a saúde do colaborador por meio do exercício físico. “A equipe que cuida do Sipat se torna ainda mais importante, porque é um cuidado com eles e com as pessoas que fazem parte também de todo o grupo, já que estamos em um jornal. É preciso pensar em coletivo, se o coletivo não estiver em consonância, nada dá certo”, finaliza.

ginástica laboral Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena

Cuidado e promoção de bem-estar

A Semana Sipat 2026 conta com programações na TV Liberal e no Jornal Liberal. Nesta terça-feira (30), colaboradores da TV Liberal participaram de uma palestra sobre saúde mental com a psicóloga Gabriela Carvalho. Já na quarta-feira (1), poderão contar com uma ação do Laboratório Sabin, que irá realizar aferição de pressão e bioimpedância de 10h às 12h no Hall de Entrada.

Às 16h de quarta (1), haverá ginástica laboral com o personal Sam Lee no Hall de entrada. A programação na TV encerra na quinta-feira (2), com corte de cabelo às 9h e aula de defesa pessoal feminina às 15h, com a instrutora Brenda Ribeiro. Ambas as programações serão no Hall de entrada.

No Jornal Liberal, haverá corte de cabelo no auditório do Bloco B às 9h da quarta-feira (1), além de aferição de pressão e bioimpedância de 15h às 18h no Hall de entrada. A sexta-feira (2) será marcada pela aula de defesa pessoal com a instrutora Brenda Ribeiro às 9h e palestra sobre saúde mental às 16h.

“O Grupo Liberal se preocupa muito com o bem-estar dos colaboradores. Durante a Semana Sipat, a CIPA se empenha junto com a empresa para que possamos levar para todos os colaboradores uma forma de vida diferenciada, não só com ginástica, mas também com palestras, como ações de saúde, corte de cabelo, para que as pessoas se sintam bem”, diz Gabriel Rocha Júnior, técnico em segurança e colaborador do Grupo Liberal em prevenção de acidentes.