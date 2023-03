Cobra é avistada por estudante no campus da UFPA na manhã desta quarta-feira (29)

Uma cobra de espécie não identificada até o momento foi encontrada na manhã desta quarta-feira (29) no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém. O réptil foi avistado às proximidades do prédio do Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) por uma estudante da universidade. No vídeo, que começou a circular logo cedo pelas redes sociais, a cobra estava imóvel e, aparentemente, não oferecia riscos.

No período conhecido como inverno amazônico, devido ao grande volume de chuvas entre os meses de dezembro e maio, ocorre um aumento substancial de aparições de animais silvestres em áreas urbanas, segundo informações do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). Um levantamento realizado pelo Batalhão mostra que, de janeiro até 22 de março, a unidade foi acionada para atuar em 382 ocorrências envolvendo animais, sendo 114 répteis. Até o dia 22 de março, na Região Metropolitana, foram realizadas 57 ações envolvendo cobras.

Em nota, a Polícia Militar informou a Redação Integrada de O Liberal que o BPA não foi acionado para atender a essa ocorrência. "Em casos como esse, a unidade orienta que as pessoas liguem para a central do Ciop (190) e esperem a guarnição do batalhão ambiental deslocar até o local para fazer o manejo e resgate adequados do animal, que será avaliado pela equipe técnica do BPA e, finalmente, solto em local adequado", informou o comunicado da PM.

A reportagem também procurou o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), mas foi comunicado, por telefone, que as equipes do órgão não foram acionadas para este caso. A Redação solicitou, ainda, mais informações sobre o caso à UFPA para saber o que aconteceu com o animal, se foi recolhido ou deixado onde estava.

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)