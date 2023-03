Passageiros encontram cobra dentro de ônibus e entram em desespero na Grande Belém

​Passageiros de um ônibus que faz a linha Águas Lindas/Ver-o-Peso, na Grande Belém, viveram momentos de desespero na noite desta terça-feira (21), ao notarem a presença de uma cobra dentro do coletivo que estava em movimento.

VEJA MAIS

Uma das pessoas que estavam no veículo, rapidamente, registrou o ocorrido e compartilhou em grupos de trocas de mensagens, pedindo ajuda para acionar as autoridades habilitadas para fazer o resgate do réptil.

Em uma das gravações, é possível ver o momento em que um passageiro chuta a cobra. Ela se mexe e uma gritaria se inicia dentro do ônibus. As pessoas, então, pedem para o motorista abrir a porta. Foi quando o mesmo homem chuta, novamente, a cobra para a direção da rua.

O vídeo se encerra e não é possível saber o desfecho do caso. Mas, segundo o autor do vídeo, os passageiros conseguiram colocar a cobra para fora do ônibus, e a viagem seguiu normalmente.