Homem grava vídeo sendo picado por jiboia: 'Limpou, tá novo'; veja

Um vídeo que circula nas redes sociais tem dado o que falar! O biólogo Gabriel Souza, CEO do serpentário Núcleo Serra Grande, no sul da Bahia, viralizou no Instagram na última segunda-feira (20), após publicar um vídeo sendo picado por uma jiboia para mostrar que os efeitos da picada não são mortais.



No vídeo, ele diz que recebe mensagens sobre perigo da picada do animal. “Olha o que acontece quando você toma mordida de uma Jiboia grande”, disse ele antes de ser atacado. Ele ainda acrescenta no final do vídeo: “Limpou, ‘tá’ novo”. Veja:

VEJA MAIS