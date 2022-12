Mulher é mordida por filhote de jiboia que estava escondido no duto do ar-condicionado do seu carro

Um filhote de jiboia mordeu uma mulher de 34 anos dentro de um carro, na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, na noite do último domingo, 11 de dezembro. O animal estava escondido no duto do ar-condicionado do automóvel.

VEJA MAIS

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher estava com um recém-nascido em seu colo, no momento do acidente. Ela conta que sentiu a mordida no braço, e ao se virar, enxergou o animal no ar-condicionado. O marido da mulher, que dirigia o veículo, seguiu até o quartel do Corpo de Bombeiros, onde pediu socorro.

O recém-nascido não ficou ferido. Já a mulher, estava tranquila e apresentava apenas uma vermelhidão no braço. Os bombeiros militares realizaram a remoção do painel do carro e retiraram o réptil, que tinha 30 centímetros de comprimento. O animal não apresentava ferimentos e foi liberado em uma área de preservação.

Como a jiboia não é venenosa, os profissionais indicaram que a mulher lavasse o local com sabão e que procurasse um hospital caso sentisse alguma reação. As informações são do Diário de Santa Maria.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)