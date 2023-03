Luta pela vida: muçum resiste, mas é engolido por cobra do distrito de Outeiro, em Belém; assista

Um vídeo surpreendente que circula na web mostra a luta de um muçum, peixe de água doce, para escapar de ser engolido por uma cobra d’água. O registro é da fotógrafa Lua Leão, que “flagrou” a cena no quintal de sua casa, no bairro São João de Outeiro, no distrito de Outeiro, região balneária de Belém, na terça-feira (21).

VEJA MAIS

As imagens mostram que a cobra teve dificuldade para engolir o muçum, que, com a força do próprio rabo, tenta escapar do bote, provocando o entrelaçamento dos animais de estrutura corporal semelhante e de cores diferentes e vívidas. Em certo momento, o peixe até consegue se soltar, mas acaba devorado pela serpente.

Segundo a fotógrafa, a cobra "venceu" o embate, engoliu o muçum inteiro e, na sequência, seguiu seu rumo. Nas redes sociais, internautas ficaram impressionados com o registro. “Que coisa mais linda de se ver essas cores e formas”, escreveu um usuário do Instagram. “Hipnotizada”, afirmou outra. “Que privilégio ver de perto”, comentou outro seguidor.