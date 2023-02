‘Círio Todo Dia’: fiéis de Nossa Senhora de Nazaré pagam promessas

O projeto "Círio Todo Dia" saiu da Catedral da Sé, na Cidade Velha, e refez o percurso do Círio de Nossa Senhora de Nazaré neste domingo (12). A programação começou às 7h30 da manhã servindo um café da manhã as pessoas em situação de rua, após o percurso igual ao da procissão oficial aconteceu e terminou na Basílica Santuário de Nazaré, por volta de 9h30 da manhã. A próxima edição será no dia 9 de março, às 19h30, também com saída da Sé.

Antônio Salame, coordenador do Círio 2023, fez o percurso junto com a Guarda da Santa e promesseiros de diversos lugares do Brasil. Ele conta que o objetivo é permitir que quem tem uma promessa feita à Nossa Senhora, possa pagá-la mesmo fora do Círio. "Temos a demanda dos promesseiros, que gostariam de vir ao Círio de Nazaré, no segundo domingo de outubro, mas não conseguem. Gostariam de pagar a sua promessa. Fizemos dessa forma, para que possam fazer o percurso do Círio. Tem seis totem com QR-Code por pontos turísticos ao longo do trajeto e ao fim do trajeto eles podem receber em seus e-mails o certificado de que participaram da procissão do Círio de Nazaré", disse.

VEJA MAIS

A iniciativa também está associada ao lema da campanha da fraternidade 2023 "Fraternidade e fome - 'Dai-lhes vós mesmos de comer!". "Associamos a isso o trabalho da Diretoria e da Guarda, pela campanha da fraternidade. Entregamos café da manhã aos moradores e na próxima faremos a entrega de sopa, a noite", destacou.

As ideias são variadas, Salame diz que gostaria que o percurso do Círio tivesse uma pintura, sinalizando o caminho feito. " A proposta no futuro é que tenhamos uma ciclofaixa no percurso do Círio, entendendo que em 230 anos quantas promessas já foram solicitadas e quantas foram atendidas. Então, uma simples pintura no chão já resolveria, marcando o percurso do Círio, junto com os totens", arguiu.

O diretor compartilha também que este ano pretendem realizar em julho o primeiro Congresso internacional da devoção Mariana do Círio de Nazaré. "Em comemoração ao Título Basilical, da Basílica Santuário de junho, vamos executar no mês de julho, de férias, junto com a Feira Internacional de turismo na Amazônia o primeiro Congresso internacional da devoção Mariana do Círio de Nazaré. A proposta é [abordar o que é] a devoção Mariana, em vários santuários Marianos no mundo e partilhar isso de maneira que possamos crescer enquanto santuário", finalizou.