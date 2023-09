Círio movimenta produção de camisas com imagem da padroeira dos paraenses

O Círio de Nazaré movimenta a economia e também a moda em Belém. Faltando 18 dias para a grande festa, a produção das camisas com estampa alusiva à padroeira dos paraenses está acelerada. Segundo a empresária Lilia Souza, que trabalha com confecção, as blusas custam em média R$ 20,00. As mais vendidas são as produzidas em tecido de algodão e customizadas com a estampa do cartaz do Círio 2023.

Na banca em que ela comercializa seus produtos, no centro comercial de Belém, a produção está acelerada. Os preparativos começaram em maio e em agosto os modelos foram colocados à venda. Dezenas de pessoas já compraram adiantado e mais de 700 unidades devem ser comercializadas até o dia do Círio.

VEJA MAIS

“Assim como eu, é certo que outras empresas de confecção, dos mais diversos tamanhos, vêm aumentando seus lucros com a venda de camisetas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e outros elementos culturais relacionados ao Círio, que são compradas ou distribuídas para serem usadas durante a procissão”, afirmou a empresária.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), o mercado de confecções customizadas para o Círio vem crescendo, principalmente nos últimos cinco anos. Enquanto as peças tradicionais custam entre R$ 10 e R$ 20, as customizadas variam de R$ 30 a R$ 75.

O comércio de itens do vestuário e acessórios para o Círio é um grande aliado dos lojistas, que aproveitam a projeção que a festividade alcançou para vender os mais diversos produtos durante a Quadra Nazarena.

O aposentado Pedro dos Santos, 70 anos, não dispensa estar devidamente caracterizado durante o Círio. Há muitos anos ele compra a camisa com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e o modelo 2023 já foi comprado no começo do mês.

"Além de me sentir protegido e abençoado, é uma tradição no dia do Círio. Parece que não entro no clima se não tiver vestido com a camisa do Círio”, afirma o devoto.

A estudante Maria Júlia, de 20 anos, estava à procura de camisas para presentear os sobrinhos. Para ela, os preços estão razoáveis. “Vim só atrás de camisetas para dar de presente para meus sobrinhos. Todo ano compramos camisas para participar do Círio. Acho que os preços estão razoáveis, mas vou continuar pesquisando porque ainda não encontrei o tamanho deles”, disse a estudante.

Além de uma demonstração de devoção, ostentar uma peça que faça alusão à Virgem de Nazaré é um ato de distinção, já que as pessoas se apropriram desses símbolos de forma cada vez mais segmentada e com significados especiais.

Camisas do Círio Foto: Carmem Helena/ O Liberal Foto: Carmem Helena/ O Liberal Foto: Carmem Helena/ O Liberal Foto: Carmem Helena/ O Liberal Foto: Carmem Helena/ O Liberal Foto: Carmem Helena/ O Liberal

Onde tudo começou

A cultura de imprimir a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em camisetas começou com a distribuição, por parte de grandes empresas, desse item aos funcionários,principalmente a partir dos anos 70, e ganhou ainda relevância quando os cartazes do Círio de Nazaré, que passaram a ser elaborados anualmente a partir de 1882, puderam ser reproduzidos a partir da técnica do “transfer”, nos anos 1990.

Esse período culminou com a consolidação de outra tradição: a valorização dos cartazes do Círio de Nazaré. A partir de 1991 a uma agência de publicidade assumiu de forma voluntária a produção dessas peças gráficas, que passaram a enfeitar as portas das residências e estabelecimento comerciais, além de estampar o peito dos devotos em camisetas,até os dias de hoje.