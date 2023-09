Círio traz oportunidades de recolocação no mercado de trabalho

O Círio de Nazaré está na porta, período em que costumam surgir algumas vagas extras em hotéis, bares, restaurantes, serviços de buffet, supermercados, lojas, magazines e outros estabelecimentos devido à atração de turistas. “Logo em seguida vem o feriado de finados que desloca muita gente e o Black Friday que movimenta o comércio gerando oportunidades que se juntam às festas de confraternização, o Natal e o Réveillon”, acrescenta a consultora de carreiras Márcia Bentes, administradora, coach, mestra em Teoria e Pesquisa do comportamento e professora universitária de Administração, Recursos Humanos e Ciências Contábeis. “A economia está se recuperando, há sinais de melhoria em termos de contratações ainda que temporariamente”, avalia.

A psicóloga Clínica e Organizacional Ana Izabela Nascimento, especialista em Gestão de pessoas e Business Partner em Recursos Humanos, destaca que o mercado está superaquecido e passa por um processo de mudança de mindset (modo de ver as coisas) para uma cultura digital. As empresas estão focadas em encontrar profissionais que se enquadrem na sua cultura organizacional e acreditem no propósito da instituição, avaliando não apenas as habilidades técnicas (hard skills) mas também as habilidades comportamentais (soft skills), um profissional completo é aquele que consegue ter equilíbrio nesses dois aspectos”, acrescenta.

Ela destaca que o Círio aquece bastante o mercado. “Acredito que uma boa forma de aproveitar o momento é focando na nossa cultura e culinária, os turistas adoram conhecer nossos costumes e principalmente os nossos sabores”.

No entanto, o setor que ela aposta em crescimento e, consequentemente, na abertura de vagas e de bons salários, é na área de tecnologia: “Hoje é com certeza o setor mais atrativo e bem pago. Existe uma deficiência de profissionais qualificados nessa área e em decorrência disso muitas oportunidades e candidatos escolhendo onde trabalhar e quando querem ganhar. As habilidades mais em alta são inteligência emocional, senso crítico, flexibilidade, comunicação, adaptabilidade, criatividade e autonomia”.

Em busca de vaga

Eletricista há 17 anos, Renato Gomes, de 39 anos de idade, que mora do bairro do Tapanã, está há dez tentando uma vaga de emprego com carteira assinada. Ele realiza trabalhos de forma autônoma como Microempreendedor Individual (MEI). “Já trabalhei para construtoras por temporada e até aceitei vaga para coleta de entulho na expectativa de ser remanejado para uma vaga de eletricista na empresa, mas não aconteceu e saí após três meses”, conta. “O tempo todo eu coloco currículo em várias empresas que praticamente só trabalham com elétrica, mas até hoje, não me chamaram”.

Como MEI ele mantém uma boa clientela, pois sempre é chamado para fazer serviços e os clientes indicam o trabalho dele para pessoas conhecidas, mas a demanda não tem regularidade e constância. “Nem todo o tempo eles (clientes) têm trabalho, faço mais a manutenção aqui e ali, sem paradeiro certo”. Renato conta que tem experiência e certificados atualizados com para trabalhar com alta e baixa tensão, comercial, residencial e segurança do trabalho, mas as vagas que surgem são aquém do perfil dele e as empresas não o contratam. “A gente fica na esperança de melhorar. Não tenho problema para viajar. Já morei fora (de Belém) por muito tempo. Mas não estou parado, continuo fazendo os meus trabalhos e espalhando currículos”.

Currículos

Renato tem preferência por entregar currículos impressos e pessoalmente para ser visto “cara a cara” pelo contratante ou recrutador. Márcia Bentes avalia que a melhor postura é distribuir muitos currículos. “O LinkedIn é uma rede social própria para o networking profissional, mas existem perfis de vagas no Instagram. É bom ficar atento com as tentativas de golpes e as vagas fakes. Sugiro procurar o site das empresas em que a pessoa gostaria de trabalhar”, recomenda Márcia Bentes.

A consultora dá dicas de como organizar um bom currículo. “Curso de informática e inglês é importante. Belém vai sediar a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 2025) e haverá oportunidades diversas para que domina línguas estrangeiras. Disponibilidade para entrevistas de seleção é fundamental”, acrescenta.

Ana Izabela dá dicas do como melhorar o currículo para aumentar as chances de conseguir uma recolocação: “É preciso personalizar o currículo de acordo com a vaga que se busca preencher. Deve-se utilizar palavras-chave da área de atuação, por exemplo, se quer trabalhar com atendimento ao público, mencionar que é comunicativo, prestativo, simpático, empático, ou seja, você monta o perfil conforme as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas, como Word, Excel, pacote Office básico, habilidade no atendimento telefônico”, detalha.

Ainda, um bom currículo conter o máximo de informação em poucas palavras, exigindo poder de síntese do trabalhador. Para isso, ela recomenda que os tópicos, tais como as habilidades de comportamento, sejam descritas em uma lista, de forma didática, para tornar a leitura ágil e facilitar o entendimento.

Além disso, é importante usar uma linguagem formal, observar o formato clássico do currículo e apostar no visual simples do documento. Porém, uma dica especial é mostrar um pouco da personalidade do candidato. “A personalidade pode ser mostrada em uma apresentação inicial, um resumo sobre o currículo. Quem eu sou, quais as minhas habilidades e perspectivas?”, descreve.

Como aumentar as chances de conseguir emprego? Confira as dicas da psicóloga Ana Izabela Nascimento, especialista em Gestão de pessoas e Business Partner em Recursos Humanos:

1. Investir em cursos que aprimorem habilidades técnicas em comportamentais;

2. Manter sempre o currículo atualizado;

3. Utilize as tecnologias para se destacar;

4. Manter uma boa rede de network para criar oportunidades;

5. Estabelecer metas para manter o foco.