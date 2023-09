Círio 2023: fiéis lotam ruas para homenagear Nossa Senhora em 20ª edição do Círio Naval

O Círio Naval celebra a 20ª edição neste domingo (17). A festa é uma homenagem da Marinha do Brasil à Nossa Senhora de Nazaré e levou centenas de devotos às ruas em um momento de muita emoção e fé. Guiado pelo tema “Maria, Mãe da Esperança”, a programação também é em comemoração às duas décadas de realização da procissão, que percorre vários bairros de Ananindeua, na grande Belém.

Como tradição, os devotos saíram da Vila do Albatroz, no Conjunto Marex, e percorreram aproximadamente quatro quilômetros rumo à Vila Naval Espadarte, em Val-de-Cães. Organizada pela paróquia militar de Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes, que pertence ao Comando do 4° Distrito Naval, a festa contou com um grupo de canto e um trio elétrico que animou os moradores da área, militares e civis no cortejo. Os fiéis, que levaram toda a família para a procissão, também realizaram diversas homenagens à padroeira paraense.

