Círio terá programação anunciada no domingo (8)

O anúncio da programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2021 pela Arquidiocese de Belém e Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) está previsto para o próximo domingo (8). Dessa forma, a expectativa entre a maioria da população parense e também dos fiéis em outros estados e até fora do Brasil é grande. Até porque, como a Guarda de Nazaré postou nas redes sociais neste domimgo (1º) o primeiro dia de agosto traz a marca simbólica de que faltam 70 dias para a festa maior dos paraense.

vistoria corda círio 2020



"Ave Maria, irmãos! Hoje é domingo, 1° de agosto, e sabem o que isso significa? Faltam 70 dias para O Círio 2021! Aquele bendito 2° domingo de outubro que só o paraense sabe descrever já vai chegar. Nós te pedimos com fé para que fiques cada vez mais perto de nós, Senhora de Nazaré. É tempo de começar a preparar a casa e o coração, e se unir cada vez mais à fé. Rezemos uma Ave Maria por todos aqueles que durante o ano inteiro preparam e zelam pela Festa da Rainha da Amazônia. Viva Nossa Senhora de Nazaré!", é pontuado na postagem da Guarda de Nazaré.

Seja em qual formato for o grande momento de religiosidade em 2021 -- de forma presencial ou online, como ocorreu em 2020, em virtude da pandemia da covid-19 --, os fiéis não deixarão de ser preparar para vivenciar o Círio.

Corda da edição do Círio em 2020, em plena pandemia (Ivan Duarte / O Liberal)

Esclarecimento



Ainda no dia 14 de julho, a Diretoria da Festa de Nazaré esclareceu sobre o andamento dos preparativos para a festividade. A DFN externou que não havia até aquele momento nemhuma decisão sobre o formato de realização do Círio de Nazaré, em que pese estar circulando, na ocasião, informação de que isso se daria no formato presencial. A decisão sobre esse assunto cabe à DFN, Ordem dos Padres Barnabitas e à Arquidiocese de Belém.

"A programação sugerida será apresentada ainda este mês aos órgãos de saúde e segurança do Estado do Pará e da Prefeitura Municipal de Belém, a fim de que se alcance uma decisão coletiva", comunicou a Diretoria da Festa.

Missa de abertura do Círio do ano passado (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

O foco da DFN é garantir a saúde dos paraenses com bsae nos protocolos sanitários vigentes. "Após as tratativas oficiais, a programação será anunciada ao público no dia 08/08/2021, em pronunciamento oficial de Sua Excelência Reverendíssima, Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém", arrmatou a DFN.

Os fiéis estão no clima do Círio desde a apresentação do cartaz oficial da festa religiosa em 31 de maio, término do Mês Mariano. Em cerimônia presidida pelo arcebispo metropolitano, na Basílica Santuário de Nazaré, o cartaz foi apresentado relacionando o tema do Círio 2021 ("O Evangelho da Família na Casa de Maria") com o contexto da pandemia da covid-19 e a fé e esperança tendo como referências Jesus e Nossa Senhora.