Feijoada do Papai fortalece ação social da Igreja

Os devotos de Nossa Senhora de Nazaré e fiéis em geral podem contribuir com as Obras Sociais da Paróquia de Nazaré, no clima da preparação para o Círio da Rainha da Amazônia 2021, por meio do evento Feijoada do Papai, agendado para 7 de agosto. Organizado anualmente pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), o evento permanece em 2021 no formato do ano passado, com a aquisição online do tíquete e retirada em 7 de agosto, de 10h30 as 13h30, no Estacionamento da Basílica Santuário, no centro de Belém.

A venda de ingressos da edição de 2021, como repassa a DFN, ocorre por meio do site.

Nesta edição, serão vendidos kits da tradicional feijoada. O valor cobrado é de R$ 80,00 e acompanha arroz, feijão, farofa, laranja, couve e caneca de cerveja, além de um brinde surpresa.

Tradição

Albano Martins, coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, explica o formato do evento na pandemia da covid-19. “Sabemos que ainda não é o momento adequado para fazer este evento como nos anos anteriores, com festa, e, neste formato atual, conseguimos alcançar o principal objetivo da realização da Feijoada do Papai, que é a ajuda nas despesas da paróquia", frisa.

Em 2020, a Feijoada do Papai alcançou seu objetivo, como avaliam os organizadores do evento. “A Feijoada do Papai já virou uma tradição, e é muito importante esta ajuda às Obras Sociais da Paróquia de Nazaré e Arquidiocese de Belém, que atuam em comunidades carentes como creches e espaços pedagógicos, dando suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade, entre elas as creches Sorena e Casulo, Cantinho São Rafael, Casa de Plácido, capacitação de jovens e preservação da Basílica Santuário”, finaliza o coordenador.

Serviço

Feijoada do Papai

Será vendido: Feijoada (feijão, arroz, farofa, couve e laranja) + 1 caneca + brinde surpresa.

Onde comprar: www.lojinhadocirio.com.br

Retirada: 7 de agosto, no estacionamento da Basílica Santuário, no horário de 10h30 as 13h30.

Valor: R$ 80,00