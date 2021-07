Programação do Círio será apresentada a órgãos de segurança e saúde neste mês

Em nota sobre boatos de que o Círio seria presencial neste ano — algo que ainda carece de planejamento técnico e epidemiológico para ser anunciado apenas no dia 8 de agosto —, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informou que Governo do Estado e Prefeitura de Belém serão consultados. A programação deve ser apresentada ainda neste mês.

"Não há, até o momento, nenhuma decisão nesse sentido, seja da DFN, dos padres barnabitas ou da Arquidiocese de Belém. A programação sugerida será apresentada ainda este mês aos órgãos de saúde e segurança do Estado do Pará e da Prefeitura Municipal de Belém, a fim de que se alcance uma decisão coletiva"

A nota segue dizendo que "A principal preocupação da Diretoria da Festa é com a saúde do povo do Pará, daí porque a programação será pautada pelo cuidado e pela atenção com as questões sanitárias ainda pungentes. Após as tratativas oficiais, a programação será anunciada ao público no dia 8 de agosto, em pronunciamento oficial de Sua Excelência Reverendíssima, dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém".