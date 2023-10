Círio 2023: Arquibancadas da Presidente Vargas passarão por nova vistoria nesta sexta (6)

Uma nova vistoria será realizada nesta sexta-feira (6) nas arquibancadas montadas na Praça da República, na avenida Presidente Vargas, no centro de Belém, de onde o público acompanhará o Círio de Nazaré 2023. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5) pelo Corpo de Bombeiros, que já realizou vistoria pela manhã.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que uma nova vistoria será feita nesta sexta-feira (6)”, informou a corporação. Essa é a terceira visita. A instituição não detalhou o motivo da nova ação.

Nesta quinta-feira, os militares verificaram itens de segurança, tais como saída de emergência e a própria estabilidade da estrutura. Chefe do Centro de Atividades Técnicas (CAT) do Corpo de Bombeiros, que é o setor de fiscalização da corporação, o coronel Pablo Oliveira disse que os militares fizeram a verificação dos itens de segurança contra incêndio - instalações elétricas e estabilidade estrutural, entre outros pontos. “E, após essa verificação, se estiver tudo ok, será concedido o licenciamento da estrutura”, afirmou o coronel.

Esse trabalho estava programado para ser realizado em uma hora, sendo executado por quatro bombeiros, que são os vistoriadores. “Essa é a nossa segunda visita. Nós viemos previamente, alguns dias atrás. E, agora, nós estamos fazendo a segunda etapa desse trabalho”, contou o coronel Pablo. Naquela primeira inspeção não estava finalizada a estrutura.