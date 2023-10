Círio de Nazaré: saiba qual é a cor do manto de Nossa Senhora de Nazaré para 2023

Um dos momentos mais aguardados pelo devotos de Nossa Senhora de Nazaré durante a quadra nazarena é a apresentação do manto que a Imagem Peregrina usará nas 14 romarias oficiais do Círio e segue vestindo a padroeira dos paraenses até a o Círio do próximo ano. Este ano, o novo manto de Nossa Senhora de Nazaré será oficialmente apresentado na noite desta quinta-feira (05/10), após a celebração da missa, na Basílica Santuário, em Belém.

Qual a cor do manto de Nossa Senhora de Nazaré?

As cores do manto 2023 geralmente são marcadas por tons suaves, principalmente rosa, azul e branco. O objetivo, segundo a Arquidiocese, é mostrar a ternura de Nossa Senhora de Nazaré.

Nesta quinta, às 20h, vamos ter todos os detalhes do manto de 2023 durante missa na Basílica Santuário de Nazaré.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio 2023: produzido em Abaetetuba, brinquedo de miriti faz parte da história do Círio de Nazaré]]

Como é a preparação do manto de Nossa Senhora de Nazaré?

A confecção do manto de Nossa Senhora de Nazaré começa no início do ano, com a escolha do desenhista e da estilista que serão responsáveis por produzir a peça. Além de cobrir a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, o manto atende a exigências específicas como a ornamentação, que precisa estar de acordo com o tema do Círio de cada ano, assim como as cores, os adereços e os desenhos, que precisam transmitir uma mensagem ao público e uma essência evangelizadora aos devotos, em sintonia como todos os símbolos do Círio de Nazaré.

Quem fez o manto de Nossa Senhora de Nazaré em 2023?

Em 2023, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) designou a estilista Lele Grello e o artista Odair Mindelo para a criação e confecção do manto de Nossa Senhora de Nazaré. Odair, conhecido pintor, desenhista e ilustrador, já trabalhou em 2016 como responsável pelo Cartaz do Círio, entre outros trabalhos e exposições ligados ao festa religiosa. Já Lele, experiente na confecção do manto desde 2004, recebeu o convite em abril pela Diretoria da Festa.