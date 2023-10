Círio 2023: Mais de 18 mil donativos são arrecadados para a Casa de Plácido

Nesta quinta-feira (5), o Banco da Amazônia entregou, às 16h, mais de 18 mil donativos arrecadados para a Casa de Plácido, pertencente à Basílica Santuário de Nazaré. Entre os dias 30 de agosto e 29 de setembro, funcionários da instituição doaram alimentos não perecíveis e materiais de higiene, que também são destinados à Cruz Vermelha.

A campanha de doação, chamada de Gincana Círio, é feita há 16 anos pelo Banco da Amazônia. As 21 agências da Região metropolitana de Belém e o edifício sede receberam contribuições.

No total, todas as unidades arrecadaram 18.508 donativos (Ascom Basa)

Com a iniciativa, o Basa visa colaborar com as instituições que oferecem assistência e apoio aos romeiros e promesseiros da quadra nazarena.

No total, todas as unidades arrecadaram 18.508 donativos, sendo 15.348 alimentos não perecíveis e 3.160 materiais de higiene e limpeza. A colaboração vai ajudar no fornecimento de refeições, itens essenciais e suporte médico aos fiéis quando necessário.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do caderno de Cidades)