Cineasta paraense fala de aproximar devotos à festividade em 'Círio em 360º': 'Sensação acolhedora'

Um Círio captado totalmente em 360° em imagem e som. Esta é a proposta da obra independente “A Promessa de Iracema”, uma iniciativa do Grupo Liberal, dirigida por Larissa Ribeiro e produzida por Rodrigo Antônio. Durante a live do 'Círio de Nazaré 2021’, realizada pela rádio Liberal e portal O Liberal.com, neste domingo (10), a diretora da produção deu mais detalhes da nova experiência proposta.

Larissa Ribeiro participou da live do 'Círio de Nazaré 2021’, realizada pela rádio Liberal e portal O Liberal.com. (Reprodução/ Youtube)

Na obra disponível no portal oliberal.com/cirio, os espectadores podem ter a sensação de estar no meio da procissão do Círio junto com a ribeirinha Iracema e sua família. Anos atrás, a paraense fez uma promessa à Virgem Maria com a intenção de salvar a filha, que na época, teria sido picada por um escorpião.

“[A intenção] é viver a experiência do Círio. [...] Se você quiser lembrar um pouquinho, sentir a experiência de como é estar no meio da multidão é uma experiência bem bonita pra gente viver esse ano”, afirma Larissa.

“Com som, com a imagem. A berlinda passa bem na frente [ao usar o óculos]. É uma força por meio da tecnologia colocar as pessoas tão pertinho da multidão. Não é a procissão real, mas é acolhedor, nos abraça. Espero que seja uma experiência que abrace as pessoas”, complementa a jovem.

