‘Que o amor resplandeça o coração de cada um de nós’, diz Padre Patrick aos fiéis de Virgem Maria

O Padre Patrick, pároco de Parauapebas, enviou uma mensagem especial aos telespectadores e ouvintes da live do 'Círio de Nazaré 2021’, realizada pela rádio Liberal e portal O Liberal.com, neste domingo (10). No conteúdo, o sacerdote desejou que o “amor” à Virgem Maria entrasse na casa de cada devoto e protegessem a todas as famílias paraenses.

“Querido povo paraense mais uma vez iniciamos o mês de Outubro e junto dele nos remete a tantas coisas bonitas, de maneira especial dedicado à Virgem de Nazaré. Desejo um feliz Círio a todo o nosso povo, que a benção de Deus possa transbordar as nossas famílias, em nossas casas. Que o sentimento de fé e de amor resplandeça o coração de cada um de nós. Que Deus abençoe você pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré”, afirmou.

Assista a live completa: