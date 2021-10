'Uma das maiores festividades do mundo', diz deputado estadual Chicão sobre grandiosidade do Círio

Durante a live do ‘Círio de Nazaré 2021’, realizada pela rádio Liberal e portal O Liberal.com neste domingo (10) o deputado estadual Chicão enviou um vídeo especial aos ouvintes e telespectadores da transmissão.

No conteúdo, o parlamentar falou sobre a importância da festividade de Nazaré para os paraense e para os brasileiros.

“Eu quero aproveitar esse momento da semana do Círio, esse momento muito importante para todos nós católicos, todos nós paraenses, para todos nós que temos na atividade do Círio um dos maiores momentos de fé, não só do Pará, mas do Brasil e, talvez, do mundo. Aproveitar para desejar um feliz círio. Aproveitar para também aos ouvidos aos ouvintes do Liberal FM e do portal Liberal, que possam aproveitar desse momento para uma grande confraternização, uma grande fraternidade entre as famílias”, disse no vídeo.

