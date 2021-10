Filme produzido em 360°, 'A promessa de Iracema' aproxima o Círio dos fiéis

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré ainda será realizado sem a imensidão de pessoas na rua para acompanhar a imagem peregrina. Os cuidados servem para evitar o contágio da covid-19. Mesmo assim, a emoção e aconchego da fé presentes no Círio poderão ser sentidos quase com o filme “A Promessa de Iracema” captado totalmente em 360° em imagem e som. A obra independente é dirigida por Larissa Ribeiro e produzida por Rodrigo Antonio.

Na obra disponível no portal oliberal.com/cirio, os espectadores podem ter a sensação de estar no meio da procissão do Círio junto com Iracema e sua família. O filme já rodou nos principais festivais do mundo como o Buenos Aires International Film Festival, Festival Internacional de narrativas de não-ficção, ganhou o prêmio de melhor filme de curta-metragem no The Fine Arts Film Festival na Califórnia, e foi exibido no 4º Ecrã Festival de Experimentações Audiovisuais, no Rio de Janeiro.

“Sempre que perguntavam de onde tu és, o és inclusive já revela de onde somos, eu falava 'da terra do Círio de Nazaré'. Alguns diziam ‘o que é isso?’ E é muito difícil responder o que é o Círio. Quando vi a realidade virtual e o 360° juntamos essa pergunta com a forma de respondê-la. Não queria só filmar a procissão em 360°, mas contar uma história do Círio”, revela a diretora Larissa Ribeiro. Para ela, quem não conhece o Círio pode ter uma ideia da imensidão da festa, e quem já conhece se conectará com os personagens reais da família de Iracema e Charles, um casal de ribeirinhos moradores da ilha do Combú, pertencente à Belém.

Iracema vai a Belém agradecer à santa pela vida de Maria Eduarda. A filha pequena foi picada por um escorpião dentro de casa. Na ocasião, o casal entrou em desespero por não ter um barco para levar a menina ao posto de saúde. Após conseguirem emprestar um, chegaram ao posto mas não havia vacina para a picada do animal peçonhento. Os pais tiveram que enfrentar mais uma viagem para um hospital na cidade. Ao chegar, Iracema vê a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e pede para a santa salvar a vida da filha. O casal então recebe a notícia do médico que havia apenas uma vacina contra a picada do escorpião que salvaria a menina.

“Não esperávamos falar justamente sobre a busca por uma vacina, e anos depois a gente vive esse momento específico tão delicado. A Iracema faz essa promessa e ela tem a certeza que foi atendida por Nossa Senhora. Lá não era um hospital infantil, mas o médico por ver a situação da garota aplica logo a vacina. Ela foi salva pela vacina. Pela visão da Iracema Nossa Senhora guardou aquela última dose para a Maria Eduarda. Por isso, ela sai da ilha para ir até a procissão agradecer”, revela Larissa.

A diretora do filme em 360° Larissa Ribeiro foi conhecer a história da família de Iracema. (Mayara Sanchez / Casabarco Filmes)

Para a experiência ser completa é indicado a utilização dos cardboards, equipamentos especiais para adaptar os smartphones, para assistir ao filme. Os cardboards estão sendo comercializados nas bancas de revistas, pontos de Classificados dos shoppings Boulevard e Pátio Belém, além da sede do Grupo Liberal.

O filme independente foi dirigido e roteirizado por Larissa Ribeiro, com produção executiva de Rodrigo Antonio, e tem trilha sonora original de Lia Sophia. A dupla Larissa e Rodrigo dividem a direção de fotografia e câmera, o som e desenho de som fica por conta de Victor Jaramillo, a produção e making of é de Mayara Sanchez, a edição de Eduardo Resing, cor e finalização de João Gabriel Riveres e o design de cartaz e créditos de Maitê Gentil.