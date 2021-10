Devotos pedem o fim da pandemia para Nossa Senhora

Pelo segundo ano consecutivo, as procissões oficiais do Círio não foram realizadas, por conta da pandemia do coronavírus. Para os devotos da Padroeira da Amazônia, restou a saudade e o desejo de que a doença fosse controlada, por intercessão divina, para trazer as celebrações novamente às ruas como era antes. O pedido foi um dos mais aclamados pelos fiéis durante as caminhadas, deste domingo (10).

A devota Cristiana Souza saiu da Praça da Sé, em direção à Basílica Santuário, com objetivo de tentar acompanhar a chegada da imagem peregrina. Ela diz que sua fé não foi abalada e que o sentimento de gratidão é o mesmo de todos anos, seu pedido é que as pessoas continuem sendo vacinadas e que, em breve, retornem às romarias oficiais. “Peço muita saúde, paz, energia positiva, que essa doença vá embora e todos estejam vacinados”, disse a fiel.

Para a família de Cristiano Nunes o sentimento não é diferente. Ele pagou uma promessa para a esposa e o filho, após a gestação de risco que sua companheira passou no ano passado. Entre orações e agradecimentos à Nossa Senhora, o desejo de que a procissão da corda retorne em 2022 é primordial. “Infelizmente não tivemos corda esse ano, portanto, resolvi fazer uma caminhada com minha esposa para agradecer pela graça alcançada. Esperamos que as coisas voltem ao normal ano que vem, pois iremos na corda como agradecimento", diz Cristiano.

Um dia antes de ser internada por conta de um câncer, Socorro Rodrigues saiu de casa, mesmo sem dormir direito e muito ansiosa para renovar seus pedidos. Ela diz que poder caminhar em homenagem à mãe Maria foi maravilhoso. Diferente do ano passado, a devota conseguiu participar do trajeto que partiu rumo à Basílica e pediu o retorno da festividade em orações. “Meu pedido para Nazinha, primeiramente é a minha saúde, que ocorra tudo bem no meu tratamento, saúde para todos nós e o fim desta pandemia, pois ela [Nossa Senhora] merece essa festa”, desejou a devota.