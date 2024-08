Ciclistas relatam perigos diários em circular pela avenida João Paulo II, em Belém

Os ciclistas que pedalam pela avenida João Paulo II, em Belém, relatam os perigos que enfrentam diariamente nessa via. “É muito perigoso aqui porque ninguém respeita ninguém”, conta o pintor Ednilson Rocha, 54 anos, reclamando da conduta de muitos motociclistas. “É que eles sempre passam na faixa do ciclista. Não respeitam. Eu acredito que o motociclista tirou carteira para andar em uma via e não numa ciclovia”, afirmou.

Na noite de quinta-feira (15), Maria Sirleia Rodrigues Brasil morreu após ser atingida por uma motocicleta na via, no bairro Guanabara, em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima, bastante conhecida em grupos de pedal, estava em uma bicicleta, acompanhada de cerca de outros 15 ciclistas na hora do acidente.

Conforme o relato de colegas de Sirleia, a batida foi tão forte que chegou a quebrar o quadro da bike em que ela estava. A Polícia Civil, em nota, informou nesta sexta (16) que "perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações".

O pintor Ednilson disse ainda que redobra a atenção para não ser atropelado. “A gente procura sempre usar as proteções, os cuidados. Mas, mesmo assim, a gente está sujeito a sofrer acidentes”, afirmou. Ele afirmou que enfrentou situações perigosas envolvendo condutores de motos. “Várias vezes. Eles passaram na minha frente, não respeitaram e foram embora. Eu quase caí na sarjeta”, completou. Nesta terça-feira, ele pedalava de São Brás, em Belém, até sua casa, na Cidade Nova, em Ananindeua, um percurso que fez em pouco mais de uma hora.

O pedreiro Idemárcio Santos, 45 anos, também pedala muito pela avenida João Paulo II, pois usa a bicicleta para o trabalho. “Eu ando de bicicleta. Moto é muito perigoso. E tem que andar com muito cuidado”, contou. “É porque eles querem cortar a frente do ciclista, eles não obedecem. E o ciclista, às vezes, não está preparado e aí vai e acontece um acidente”, disse.

Pouco antes de começar a entrevista com Idemárcio, uma moto passou ao lado dele, na ciclofaixa da av. João Paulo II. Ele afirmou que é preciso ter muito cuidado e "redobrar a atenção”.

Cinco ciclistas morreram e 152 ficaram feridos em 2023

De janeiro a agosto de 2023, foram registrados 157 acidentes envolvendo ciclistas em Belém, resultando em 152 feridos e 5 óbitos. Os dados são da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

A Semob acrescenta que, de acordo com o Relatório Estatístico de Acidentes de Trânsito em Belém, produzido pelo órgão, a partir de dados do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), em 2022 foram registrados 320 acidentes envolvendo ciclistas, resultando em 307 feridos e 13 óbitos.

A autarquia informa que ainda está consolidando, junto ao Detran, os dados de sinistros de trânsito ocorridos de setembro a dezembro de 2023 e de janeiro a agosto de 2024.

A Semob informou ainda que mantém fiscalização regular com agentes de trânsito em rondas diárias na cidade, principalmente nos corredores com faixas exclusivas para ciclista, além de blitz com o apoio do guincho e da fiscalização eletrônica, com radares e câmeras de videomonitoramento, para coibir infrações de trânsito na cidade e garantir a segurança viária. Mediante flagrante de infração de trânsito, os agentes da Semob aplicam a devida autuação.

Ações de educação para o trânsito também é uma das competências da Semob, com o intuito de diminuir a ocorrência de sinistros, envolvendo ciclistas e a todos os envolvidos no trânsito: ciclista, pedestre, motociclista e os condutores em geral, bem como, direcionadas aos estudantes de escolas da rede pública e privada.

No caso da avenida João Paulo II, além das rondas diárias, a via também é fiscalizada por radares e câmeras de videomonitoramento. A Semob reforça que trafegar nas ciclofaixas e ciclovias é infração gravíssima, conforme o art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), somando 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor e multa de R$ 293,47 triplicada, totalizando R$ 880,41.

A via em questão já recebeu ação educativa direcionada aos condutores e ciclistas para orientar sobre o uso adequado e respeito a esses espaços exclusivos aos ciclistas. Os ciclistas também são orientados, por questão de segurança, a usar as ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas. Na ausência desses espaços, é importante trafegar pelo acostamento e sempre pedalar na mão da via.

Os agentes de educação para o trânsito também orientam sobre uso de roupas claras, refletivas ou chamativas, para que o ciclista seja visto pelos condutores, e sinalizar sempre com a mão a direção para onde irá virar. É importante, também, o uso de itens de segurança como capacete, óculos ou viseira, joelheira e cotoveleira, pois protegem em casos de sinistros de trânsito.